В России стартовали продажи новой Hyundai Creta

Продажи нового поколения Hyundai Creta стартовали в России.

Со сменой генерации кроссовер немного подрос в размерах: он стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и, следуя последней моде, на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).

Модель получила пересмотренную внешность, салон и новые опции, но сохранила прежнюю линейку силовых агрегатов, в которую входят бензиновые двигатели 1.6 и 2.0 литра в паре с 6-ступенчатыми "механикой" и АКП.

Цена на базовую комплектацию Creta Prime начинается от 1 199 000 рублей. Подогревы и полностью светодиодная оптика есть у кроссовера в версии Classic, которая оценена в 1 270 000 рублей. Версия исполнения Family (от 1 410 000 рублей) может похвастать штатным телематическим комплексом, Creta Lifestyle (от 1 450 000 рублей) - кожаным салоном.

Топовая комплектация Prestige обойдется в 1 900 000 рублей.

Инвестиции в модернизацию производственных мощностей на заводе в Санкт-Петербурге для выпуска второго поколения кроссовера составили более 100 млн долларов.