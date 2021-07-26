Венгрия откроет границы для привитых россиян

Власти Венгрии разрешат с 27 июля свободный въезд в страну российским туристам, вакцинировавшимся от коронавируса. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, для пересечения границы им не понадобится проходить никаких дополнительных тестов на COVID-19.

"Со вторника российские туристы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, смогут въехать в Венгрию", - заявил глава МИД Петер Сийярто. По его словам, Россия и Венгрия действуют на основе взаимности, это касается и возобновления авиасообщения (с 10 июня), и приема туристов.

Как рассказал министр, Россия несколько недель назад возобновила выдачу деловых и туристических виз венграм, попасть в Россию они могут при наличии отрицательного ПЦР-теста. Венгрия со своей стороны приняла решение свободно пускать через границу россиян, прошедших полный курс вакцинации. Тем, кто не сделал прививку, придется не только пройти ПЦР-тест, но и провести десять дней на карантине.

Стоит отметить, что Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила применение вакцины "Спутник V", а также закупала этот препарат у России.