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26.07.2021 13:00
Рубрика: Видео

Видео: ну очень нелепая авария

Текст: Вадим Давыденко

Выезд задним ходом на проезжую часть с оживленным трафиком требует от водителя собранности и осторожности. Как правило, в этой ситуации у него не очень хороший обзор, потому надеяться приходится на то, что остальные участники движения помогут ему выехать, ну или хотя бы не будут создавать помехи.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А что, если на полосу, сдавая задом, выезжают сразу два автомобиля, и при этом каждый из водителей надеется, что его-то заметят, ему-то уступят дорогу? Получится точь-в-точь как в бразильском Итаполисе, пригороде Сан-Паулу. Там клиент автоцентра задом выезжал на дорогу на GM Onix, когда с противоположной стороны так же задом из гаража выезжала дама на Honda Civic.

Глянув разок в зеркальце, оба водителя убедились, что дорога пуста, и больше ни о чем не беспокоились. С безупречной точностью, как пловцы-синхронисты, они сделали одно и то же движение - выехали на дорогу и развернулись, чтобы перестроиться каждый в свой ряд и разъехаться. Но столкнулись как раз посреди проезжей части.

Кто виноват? Оба. Но чуть больше - дама на Honda Civic, которая, сдавая задом, даже пересекла двойную сплошную. К счастью, сильных повреждений машины не получили, да и автосервис - вот он, в пяти метрах от места аварии.

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#видео