Видео: женщина бросила руль и разогналась до 200 км/ч

В пригороде Кливленда (США) синий Ford Taurus, проигнорировав красный сигнал светофора, вылетел на перекресток на скорости почти 200 км/ч и снес бампер оказавшейся на пути машины.

От удара автомобиль-нарушитель развернуло, неуправляемый, он продолжил движение, врезался в еще одну припаркованную машину, и наконец замер, уткнувшись в стену здания.

"Я решила - отпусти и позволь управлять Господу" - так объяснила произошедшее владелица Ford прибывшим на место сотрудникам полиции. Те, конечно, поинтересовались, не употребляла ли дама наркотики или алкоголь перед поездкой.

Оказалось - лишь бокал вина семью часами ранее. Женщина рассказала, что за последнее время пережила немало испытаний и невзгод, была уволена с работы, после чего решила "отпустить свой страх" и "испытать веру в Бога". Причем, решившись на безумство, она посадила рядом с собой в машину 12-летнюю дочь.

К счастью, в результате действий отчаявшейся женщины никто серьезно не пострадал. Водитель машины, попавшейся ей на перекрестке, не получил ни царапины, дочку отправили в больницу с подозрением на травму головы.

Тем не менее, водительнице грозят обвинение в смертельно опасном вождении, совершенном умышленно. Пока же она проходит психиатрическую экспертизу.