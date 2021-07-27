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Актер Дитер Бруммер найден мертвым

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    27.07.2021, 10:48
Текст:   Олег Усков

45-летний австралийский телевизионный актер и каскадер Дитер Бруммер найден мертвым в своем доме в Сиднее 24 июля.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на подтверждение из полиции Нового Южного Уэльса и заявление семьи артиста.

При этом подчеркнуто, что в смерти Бруммера нет криминальной составляющей. Но подробности не раскрываются.

Дитер Кёрк Бруммер родился в Сиднее 5 мая 1976 года. Сниматься начал в середине 90-х. Самая известная роль, принесшая артисту большую славу на родине, - Шейн Пэрриш в "мыльной опере"-рекордсмене "Домой и в путь", где он появляется в почти 560 эпизодах. Отметился Дитер и в другом знаковом национальном "мыле" - в "Соседях".

Среди других проектов - "Победители и проигравшие", "Купидон", "Криминальная Австралия", "Спецотдел по спасению", "Удивительная гонка".

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