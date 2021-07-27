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27.07.2021 11:02
Рубрика: Легковые авто

Автопилот Tesla принял луну за желтый сигнал светофора

Текст: Григорий Гомельчук

Один из пользователей Twitter опубликовал на своей страничке видео, показывающее, как автопилот Tesla перепутал луну со светофором.

Ролик снят на телефон с места водителя. Мы видим, что луна, висящая прямо по курсу низко над горизонтом, отображается на экране в салоне как желтый сигнал светофора. При этом Tesla движется со скоростью 64 мили в час (103 км/ч) - если бы автопилот решил, что нужно срочно тормозить, для других водителей это стало бы неожиданностью.

Функция "Контроль светофоров и стоп-сигналов" появилась в автопилоте Tesla в прошлом году, но сообщений о подобных "глюках" до сих пор не было. Возможно, дело в том, что сейчас в некоторых районах США луна приобрела нетипичный для себя оттенок из-за дыма от лесных пожаров.

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#Tesla