Автор "Люцифера" сделает игровой телесериал про покемонов для Netflix

Остапа экстремально несло: на Netflix готовится сериал "Покемон" (Pokemon). Самое примечательное - он будет игровой, то есть с участием живых актеров.

Как передает Variety, кивнув на свой источник, на данный момент предприятие находится на ранней стадии, без даты премьеры и без каста.

Сценаристом и продюсером шоу выступит Джо Хендерсон, занимавшийся, в частности, "Люцифером". А также сериалами "Белый воротничок", "Грейсленд", "Почти человек" и "11.22.63" по Стивену Кингу.

Подробности сюжета (если они есть) не разглашаются. Шоураннер и стриминг информацию не комментируют.

Отметим, что карманным монстрам не впервой будет вступать в коалиции с живыми артистами - вспомним "Детектива Пикачу" 2019 года. Заработавшего, на минутку, более 430 миллионов долларов.