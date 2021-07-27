Безос предложил NASA $2 млрд за выбор его компании для полета на Луну

Джефф Безос - самый богатый человек в мире, недавно слетавший на собственном корабле в космос, выдвинул новую "звездную идею". Богач готов компенсировать Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) два миллиарда долларов в случае, если американское космическое агентство подпишет контракт с принадлежащей Безосу компанией Blue Origin на создание корабля для отправки космонавтов на Луну.

Таким образом мультимиллиардер Безос (совокупное состояние которого оценивается журналом Forbes в 205 миллиардов долларов) стремится обойти в лунной гонке своего ближайшего конкурента - частную космическую компанию SpaceX Илона Маска. Именно с ней в минувшем апреле NASA заключил подряд стоимостью 2,9 миллиарда долларов на разработку корабля, который должен доставить людей на Луну уже к 2024 году.

В том тендере предложения новичков в деле освоения космоса - Blue Origin и еще одной компании Dynetics - не были поддержаны. Выбор был сделан в пользу SpaceX, поскольку именно компания Маска добилась наибольшего среди "частников" прогресса, успешно запустив уже несколько своих кораблей Dragon к Международной космической станции.

Как теперь выяснилось, Безос, окрыленный своим недавним 11-минутным полетом в космос и планами по развитию космического туризма, не опустил руки и написал письмо главе NASA Биллу Нельсону с предложением вложить собственные два миллиарда долларов в лунную программу, избавив таким образом правительство и бюджет США от огромных расходов. Миллиардер также опротестовал в управлении по подотчетности правительства США выбор NASA в пользу SpaceX, заявив о предоставлении компании Илона Маска "нечестных ценовых преимуществ".

Как сообщает The Guardian, в американском космическом агентстве подтвердили получение письма от основателя Amazon и владельца Blue Origin, однако комментировать его отказались.