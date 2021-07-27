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27.07.2021 13:13
Рубрика: Экономика

Цены на лимоны после ажиотажа 2020 года снизились на 30%

Текст: Татьяна Карабут
По итогам первого полугодия цены на лимоны и чеснок ожидаемо и резко снизились после ажиотажного спроса весной прошлого года, а лимоны стали самым подешевевшим продуктом за год, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

В частности, средняя цена лимонов с начала года по июнь составляла 131,9 рубля за кг, а годом раньше за тот же период - 189,4 рубля за кг. То есть лимоны подешевели более чем на 30%.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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На чеснок цены снизились на 10% - с 254,5 рубля за кг за первое полугодие прошлого года до 229,6 рубля в первом полугодии этого.

Ажиотажный спрос на лимоны, чеснок, а также имбирь наблюдался прошлой весной. В некоторых магазинах цена на имбирь подскочила в десятки раз на фоне слухов о его якобы лечебных свойствах от коронавируса. По данным Россельхознадзора, только с 1 по 6 апреля 2020 года в Россию было ввезено 2,4 тыс. тонн свежего имбиря. Это в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (203 тонн), и составляет 84% от объема импорта имбиря за предыдущие три месяца. А чеснока за ту же неделю был ввезен двукратный объем - почти 2,5 тыс. тонн против 1,2 тыс. тонн в 2019 году. В Федеральной антимонопольной службе объясняли, что удорожание связано с ограничением поставок из-за границы и краткосрочным повышением спроса на эти продукты.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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