Число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Испании увеличилось до 49

Последнее обновление Списка всемирного наследия ЮНЕСКО подняло Испанию в глазах туристов. Отныне пиренейское королевство может похвастать 49 объектами, признанными культурным достоянием человечества.

Сам список составляется с 1978 года, но испанские памятники архитектуры и искусства попали туда только в 1984 году. С тех пор практически ежегодно в него добавлялись новые объекты. И сейчас в нем свыше 30 различных архитектурных шедевров, от отдельных храмов до целых улиц и исторических центров городов, несколько мест археологических раскопок, парков, гор и весь остров Ибица.

В этом году список пополнился мадридским бульваром, носящим имя главного музея Испании Пасео-дель-Прадо, и расположенным поблизости парком Ретиро. Как отметил посол пиренейского королевства при ЮНЕСКО Хуан Андрес Перельо, бульвар Прадо стал в свое время первой улицей с аллеями деревьев, памятниками и зонами отдыха, которую сделали открытой для всех граждан Мадрида. Прежде такие бульвары были доступны только для представителей высших слоев общества. Парк Ретиро сегодня является одним из главных мест отдыха жителей и гостей столицы (рядом расположен центральный вокзал Аточа). Но и XVII веке здесь кипела жизнь, правда, в основном придворная.

Оба объекта были включены в категорию "Городские культурные ландшафты". Однако они могут быть удалены в будущем из Списка всемирного наследия, если власти города не предпримут мер по борьбе с загрязнением воздуха (именно по этой причине Ливерпуль был исключен из списка ЮНЕСКО).