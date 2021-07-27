Индия готова пойти на уступки Маску, если Tesla построит в стране завод

Власти Индии готовы пойти на уступки главе Tesla Илону Маску - снизить пошлины на импорт электромобилей, а также предложить другие стимулы, если он решится построить свой автозавод в стране. Об этом сообщила The Economic Times со ссылкой на свои источники в правительстве.

23 июля Маск в личном Twitter посетовал на индийские ввозные пошлины - они самые высокие среди всех крупных стран. Для готовых автомобилей ценой до 40 000 долларов сбор составляют 60% от задекларированной стоимости, для машин дороже 40 000 долларов - 100%.

По замыслу, заградительные пошлины должны стимулировать внутреннее производство. Но в Tesla считают, что интерес рынка к ее электромобилям в Индии нужно сначала проверить на продаже готовых импортируемых автомобилей - и лишь затем рассматривать возможность организации локальной сборки.

"Мы хотим это сделать (создать завод в Индии - прим. "РГ"), но импортные пошлины на сегодняшний день самые высокие в мире среди всех крупных стран! Более того, к автомобилям, использующим экологически чистую энергию, относятся так же, как к дизелю или бензину, что не совсем соответствует целям Индии в области климата. Но мы надеемся, что будет хотя бы временное снижение пошлин на электромобили. Это было бы очень полезно", - заявил через Twitter глава Tesla.

Агентство Reuters со ссылкой на инсайдеров утверждало, что Маск за последнее время написал официальные письма в несколько индийских министерств, предлагая снизить пошлины на электромобили.

Как следует из свежей публикации The Economic Times, эксклюзивно для одной компании Индия не будет снижать пошлины, поскольку такой шаг противоречил бы правилам Всемирной торговой организации. Если в стране и примут какие-то решения, то только для всего сегмента. Отмечается, что для популяризации электромобилей в Индии уже разработали ряд мер - это льготные ставки налогов.

Из проданных за прошлый календарный год в Индии 2,4 миллионов новых машин, электромобилей оказалось лишь около 5000, менее 0,002%.

В мае Маск заявил, что не исключает строительство автозавода и в России, поскольку компания хочет иметь свои производства во всех крупнейших странах.

В настоящее время Tesla имеет несколько заводов в США, один - в Китае. В этом году должна быть запущена в эксплуатацию "гигафабрика" в Берлине, а после недавнего посещения Маском Великобритании появились слухи, что в этой стране может появиться еще одна производственная площадка.