Новости

Новый тизер: премьера фильма "Не время умирать" снова передвинулась 12:22
Вокалист культовой группы Metal Church Майк Хоу умер в 55 лет 12:02
Сценарист Клайд Филлипс: Новый "Декстер" взорвет интернет 11:53
Умер гитарист групп Дэвида Боуи Джон Хатчинсон 11:29
Автор "Люцифера" сделает игровой телесериал про покемонов для Netflix 11:05

"Изгоняющий дьявола" получит трилогию-перезагрузку с неграми

Новости
    27.07.2021, 11:38
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

История, рассказанная в 1971-м Уильямом Питером Блэтти в его мега-шлягере "Изгоняющий дьявола" ("Экзорцист", The Exorcist), продолжает тревожить муравейник кинематографистов. Особенно в условиях нынешнего клинического кризиса идей и подъема потоковых сервисов.

Фото: kinopoisk.ru
Автор "Люцифера" сделает игровой телесериал про покемонов для Netflix

Как передает NYT, ссылаясь на источник, студия Universal Pictures и стриминг NBCUniversal Peacock серьезно настроены в конце 2023 году перезапустить франшизу. Пока - в рамках трилогии.

Согласно уточнению, права на долгоиграющую страшную байку были выкуплены более чем за четыреста миллионов долларов. Сделку, как ожидается, стороны закроют на текущей неделе.

Причем уже известно, что к своей роли в продукте вернется 88-летняя актриса Эллен Бёрстин, в оригинальной киноадаптации Фридкина 1973 года сыгравшая Эллен МакНил, мать одержимой Риган (Линда Блэр).

Фото: twitter.com/ MrPeytonReed
Стартовали съемки третьего "Человека-муравья"

Режиссером и сценаристом всей трилогии станет Дэвид Гордон Грин, уже зарекомендовавший себя посвежевшим "Хэллоуином" - также новой трилогией, к слову.

При этом подчеркивается, что фильмы станут не ремейками, а продолжением, где, впрочем, зачин прежний - из ребенка, на этот раз - чернокожего, будут пытаться извлечь демона.

Главную роль мужскую роль сыграет 39-летний актер и певец Лесли Одом-младший (доктор Арбетнот из "Убийства в Восточном экспрессе" Браны).

На студии ситуацию пока официально не комментируют.

Новости

В возрасте ста лет умер актер Герберт Кёфер 10:58
Стартовали съемки третьего "Человека-муравья" 10:53
Актер Дитер Бруммер найден мертвым 10:48
Певице МакSим стало лучше 26.07.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер "Армии воров", приквела "Армии мертвецов" Снайдера 26.07.2021
Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 26.07.2021
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 26.07.2021
⧣ ужасы
Фото: youtube.com/ IFC Films
Вышел новый трейлер хоррора Бломкампа про техно-экзорцизм "Демоник" 22.07.2021
Шарлиз Терон и режиссер "Оно" снимут сериал про массовую резню 22.07.2021
Появились новые кадры из продолжения "Хэллоуина" 21.07.2021
⧣ ремейк
Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Не только "Ведьмак": Netflix опубликовал трейлер своих премьер августа 21.07.2021
Режиссер "Игры престолов" снимет сериал по "Интервью с вампиром" 20.07.2021
Фото: завершились съемки новой "Русалочки" с темнокожей Ариэль 13.07.2021