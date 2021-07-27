"Изгоняющий дьявола" получит трилогию-перезагрузку с неграми

История, рассказанная в 1971-м Уильямом Питером Блэтти в его мега-шлягере "Изгоняющий дьявола" ("Экзорцист", The Exorcist), продолжает тревожить муравейник кинематографистов. Особенно в условиях нынешнего клинического кризиса идей и подъема потоковых сервисов.

Как передает NYT, ссылаясь на источник, студия Universal Pictures и стриминг NBCUniversal Peacock серьезно настроены в конце 2023 году перезапустить франшизу. Пока - в рамках трилогии.

Согласно уточнению, права на долгоиграющую страшную байку были выкуплены более чем за четыреста миллионов долларов. Сделку, как ожидается, стороны закроют на текущей неделе.

Причем уже известно, что к своей роли в продукте вернется 88-летняя актриса Эллен Бёрстин, в оригинальной киноадаптации Фридкина 1973 года сыгравшая Эллен МакНил, мать одержимой Риган (Линда Блэр).

Режиссером и сценаристом всей трилогии станет Дэвид Гордон Грин, уже зарекомендовавший себя посвежевшим "Хэллоуином" - также новой трилогией, к слову.

При этом подчеркивается, что фильмы станут не ремейками, а продолжением, где, впрочем, зачин прежний - из ребенка, на этот раз - чернокожего, будут пытаться извлечь демона.

Главную роль мужскую роль сыграет 39-летний актер и певец Лесли Одом-младший (доктор Арбетнот из "Убийства в Восточном экспрессе" Браны).

На студии ситуацию пока официально не комментируют.