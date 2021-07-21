Появились новые кадры из продолжения "Хэллоуина"

Появились новые кадры из грядущего сиквела перезапущенного "Хэллоуина".

Три новых кадра эксклюзивно публикует журнал Total Film, также разместивший Майкла Майерса на обложке.

Фильм получил рейтинг R и обещает быть куда кровавее предшественника 2018 года - в нём анонсировано огромное количество убийств.

Российская премьера фильма "Хэллоуин убивает" не раз переносилась и теперь намечена на 21 октября сего года. Следующая часть - "Хэллоуин заканчивается" - должна выйти 13 октября 2022-го.

Трейлер грядущей ленты можно посмотреть здесь.

Франшиза стартовала в 1978 году фильмом Джона Карпентера и пока насчитывает 11 фильмов.