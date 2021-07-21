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Появились новые кадры из продолжения "Хэллоуина"

Новости
    21.07.2021, 16:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появились новые кадры из грядущего сиквела перезапущенного "Хэллоуина".

Три новых кадра эксклюзивно публикует журнал Total Film, также разместивший Майкла Майерса на обложке.

Фильм получил рейтинг R и обещает быть куда кровавее предшественника 2018 года - в нём анонсировано огромное количество убийств.

Российская премьера фильма "Хэллоуин убивает" не раз переносилась и теперь намечена на 21 октября сего года. Следующая часть - "Хэллоуин заканчивается" - должна выйти 13 октября 2022-го.

Трейлер грядущей ленты можно посмотреть здесь.

Франшиза стартовала в 1978 году фильмом Джона Карпентера и пока насчитывает 11 фильмов.

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