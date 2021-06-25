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Вышел трейлер нового "Хэллоуина" с Ли Кёртис

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    25.06.2021, 11:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Художественный фильм "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills), второй фильм в рамках перезапуска линейки от Дэвида Гордона Грина и двенадцатый в серии, получил трейлер.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик помещен на YouTube-канале уважаемой и плодотворной студии Blumhouse. И с первых же кадров буквально дает кровавого жара. Не отпуская на всем протяжении. Похоже, Грин не подкачал по полной. Рейтинг, естественно, - R.

И еще, конечно, полюбуйтесь на брутальную старушку Ли Кёртис, вернувшуюся к знаковой роли Лори Строунд. Плюс примечательно, что Майерса в некоторых сценах сыграл 73-летний Ник Кастл из оригинала 1978-го года. Оттуда же - Кайл Ричардс (Линдси), Чарльз Сайферс (шериф Ли Брэкетт) и Нэнси Стивенс (Мэрион). Музыку написал Карпентер.

Новая дата российской премьеры (был перенос из-за пандемии) - 21 октября.

Третья часть - "Хэллоуин заканчивается" - обещана на 2022-й. Далее в планах Грина сериал по "Хэллрайзеру".

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