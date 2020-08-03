Новости

Сергей Шнуров вновь возглавил рейтинг Forbes 12:05
Кристина Асмус прокомментировала слух о грядущей свадьбе Харламова 10:56
Эксперты озвучили сумму кинопроката за первые выходные августа 04:31
Начались съемки продолжения сериала "Универ" 02.08.2020
Кэмерон показал готовые сцены из второго "Аватара" 02.08.2020

Вышел русский тизер нового "Хэллоуина" с Джейми Ли Кёртис

Новости
    03.08.2020, 11:41
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован локализованный первый тизер художественного фильма ужасов "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills), очередной главы одной из самых прославленных и протяженных жанровых франшиз. Уходящей уже, похоже, в бесконечность.

Фото: youtube.com/ HD Трейлеры
Вышел русский трейлер триллера с Киану Ривзом "Защитник"

Halloween Kills - двенадцатая часть серии и второй сегмент трилогии, начатой "Хэллоуином" 2018 года. Закроет этот блок картина "Хэллоуин заканчивается", премьера которой сдвинулась на 14 октября 2022 года - вместо ранее объявленного 15 октября 2021-го.

"Хэллоуин убивает" российский зритель увидит 15 октября 2021-го.

Постановщиком трилогии выступает Дэвид Гордон Грин.

Фото: youtube.com/ SF Studios
Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня"

О сюжете говорить просто абсурдно. Но если кто сомневался: Майкл Майерс (в некоторых сценах его играет 72-летний Ник Кастл из оригинальной картины 1978-го) опять восстал из мертвых и досаждает бедной Лори Строуд (верещащая совсем как в классические времена Ли Кёртис).

В ролях: Джуди Грир ("Человек-муравей"), Энтони Майкл Холл ("Клуб "Завтрак", "Шестнадцать свечей"), Кайл Ричардс ("Скорая помощь", S.C.I.), Омар Дж. Дорси ("Джанго освобожденный"), Энди Мэтичак ("Оранжевый - хит сезона").

Оригинал тизера - здесь.

Новости

Вышел русский трейлер триллера с Киану Ривзом "Защитник" 02.08.2020
Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня" 02.08.2020
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж 02.08.2020
Умер актер Уилфорд Бримли - доктор Блэйр из "Нечто" Карпентера 02.08.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Кортни Кокс вернется к своей роли в пятом "Крике" 01.08.2020
Netflix продлил сериал "Бумажный дом" на пятый сезон. Он станет последним 01.08.2020
Вышел тизер четвертого сезона "Фарго" 01.08.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер продолжения зомби-хоррора "Поезд в Пусан" 01.08.2020
Вышел трейлер боевика с Лиамом Нисоном "Честный вор" от автора "Озарка" 31.07.2020
Вышел трейлер криминальной комедии с Эван Рэйчел Вуд "Каджиллионер" 31.07.2020
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Дэвид Моррисси рассказал о возвращении Губернатора в "Ходячих" 01.08.2020
Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых" 30.07.2020
Авторы "Ходячих мертвецов" рассказали о будущем франшизы 30.07.2020