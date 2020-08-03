Вышел русский тизер нового "Хэллоуина" с Джейми Ли Кёртис

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован локализованный первый тизер художественного фильма ужасов "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills), очередной главы одной из самых прославленных и протяженных жанровых франшиз. Уходящей уже, похоже, в бесконечность.

Halloween Kills - двенадцатая часть серии и второй сегмент трилогии, начатой "Хэллоуином" 2018 года. Закроет этот блок картина "Хэллоуин заканчивается", премьера которой сдвинулась на 14 октября 2022 года - вместо ранее объявленного 15 октября 2021-го.

"Хэллоуин убивает" российский зритель увидит 15 октября 2021-го.

Постановщиком трилогии выступает Дэвид Гордон Грин.

О сюжете говорить просто абсурдно. Но если кто сомневался: Майкл Майерс (в некоторых сценах его играет 72-летний Ник Кастл из оригинальной картины 1978-го) опять восстал из мертвых и досаждает бедной Лори Строуд (верещащая совсем как в классические времена Ли Кёртис).

В ролях: Джуди Грир ("Человек-муравей"), Энтони Майкл Холл ("Клуб "Завтрак", "Шестнадцать свечей"), Кайл Ричардс ("Скорая помощь", S.C.I.), Омар Дж. Дорси ("Джанго освобожденный"), Энди Мэтичак ("Оранжевый - хит сезона").

Оригинал тизера - здесь.