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У нового "Хэллоуина" появились тизер и новая дата премьеры

Новости
    09.07.2020, 10:54
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Фото: youtube.com/ Universal Pictures
Фото: youtube.com/ Universal Pictures

Universal показала первый тизер художественного фильма "Хэллоуин убивает" (Halloween Kills) - ролик размещен на YouTube-канале студии.

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, названа новая дата премьеры картины - двенадцатая глава легендарной серии переехала с 16 октября этого года на 15 октября 2021-го.

Соответственно, картину "Хэллоуин заканчивается" зритель увидит 14 октября 2022 года - вместо ранее объявленного 15 октября 2021-го.

При этом ребут "Кэндимена" сместился на изначальную дату "Хэллоуин убивает" и теперь выйдет не 25 сентября, а 16 октября.

Также появилась дата премьеры у пятой "Судной ночи" - 9 июля 2021 года.

"Хэллоуин убивает" и "Хэллоуин заканчивается" составят трилогию с "Хэллоуином" 2018 года. Ее постановщиком является Дэвид Гордон Грин.

Согласно несказанно оригинальному сюжету опуса, Майкл Майерс (в некоторых сценах его играет 72-летний Ник Кастл из оригинальной ленты 1978-го) опять восстал из мертвых и усердно досаждает бедной Лори Строуд.

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