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Появился новый кадр из продолжения "Хэллоуина"

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    21.01.2021, 11:39
Текст:   Козьма Лоханкин

В Сети появился новый эффектный кадр из фильма "Хэллоуин убивает" - сиквела успешного "Хэллоуина" 2018 года, перезапустившего культовую франшизу, которую в 1978 году создал Джон Карпентер.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Эксклюзивным кадром поделился портал Empire. Режиссёр обеих лент Дэвид Гордон Грин также рассказал, что вторая часть будет о "страхе общества, паранойе, дезинформации и массовой панике". И пообещал "отличное зрительское жанровое кино".

Сейчас выход нового "Хэллоуина" намечен на октябрь текущего года - если бы не пандемия, премьера состоялась бы ещё в прошлом году.

В серии точно будет триквел, а Джон Карпентер, занимающий теперь позиции исполнительного продюсера и композитора, заявил, что "Хэллоуин" будут снимать, пока есть деньги.

Тизер фильма "Хэллоуин убивает" можно посмотреть здесь.

Также недавно стало известно, что Грин займётся перезапуском другого знаменитого хоррора - "Изгоняющего дьявола".

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