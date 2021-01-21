Появился новый кадр из продолжения "Хэллоуина"

В Сети появился новый эффектный кадр из фильма "Хэллоуин убивает" - сиквела успешного "Хэллоуина" 2018 года, перезапустившего культовую франшизу, которую в 1978 году создал Джон Карпентер.

Эксклюзивным кадром поделился портал Empire. Режиссёр обеих лент Дэвид Гордон Грин также рассказал, что вторая часть будет о "страхе общества, паранойе, дезинформации и массовой панике". И пообещал "отличное зрительское жанровое кино".

Сейчас выход нового "Хэллоуина" намечен на октябрь текущего года - если бы не пандемия, премьера состоялась бы ещё в прошлом году.

David Gordon Green says ‘HALLOWEEN KILLS’ is a “great popcorn movie” and focuses on “community fear, paranoia, misinformation and crowd panic.”



(Source: https://t.co/aIwMubOLqp) pic.twitter.com/55tf0AMrpw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 20, 2021

В серии точно будет триквел, а Джон Карпентер, занимающий теперь позиции исполнительного продюсера и композитора, заявил, что "Хэллоуин" будут снимать, пока есть деньги.

Тизер фильма "Хэллоуин убивает" можно посмотреть здесь.

Также недавно стало известно, что Грин займётся перезапуском другого знаменитого хоррора - "Изгоняющего дьявола".