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Режиссер нового "Хэллоуина" перезапустит "Изгоняющего дьявола"

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    22.12.2020, 14:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ранее заявленное обновление линейки фильмов "Изгоняющий дьявола" нашло, похоже, режиссера.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал по комиксам сына Стивена Кинга "Лок и ключ" продлен

Как передает Observer со ссылкой на источник, новым "Экзорцистом" может заняться Дэвид Гордон Грин, вполне преуспевший уже на ребуте другой важной жанровой франшизы - "Хэллоуин".

Уточнено, что в настоящий момент Грин ведет в этом направлении переговоры со студией Blumhouse. Глава студии Джейсон Блум, только что, кстати, переболевший коронавирусом, по традиции выступит сопродюсером предприятия.

В компании от комментариев отказались. Сам Грин от подтверждения (или опровержения) слуха также уклонился.

Фото: twitter.com/ JoeLloyd96
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"Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина вышел в 1973 году. За ним последовали чередой сиквелы и приквел - с 1977 по 2005 годы. Общая касса серии - более 520 миллионов долларов. В 2017 году вышел сериал, закрытый после неудачного второго сезона через год.

Очередной "Хэллоуин" Грина заявлен на октябрь 2021-го.

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