Режиссер нового "Хэллоуина" перезапустит "Изгоняющего дьявола"

Ранее заявленное обновление линейки фильмов "Изгоняющий дьявола" нашло, похоже, режиссера.

Как передает Observer со ссылкой на источник, новым "Экзорцистом" может заняться Дэвид Гордон Грин, вполне преуспевший уже на ребуте другой важной жанровой франшизы - "Хэллоуин".

Уточнено, что в настоящий момент Грин ведет в этом направлении переговоры со студией Blumhouse. Глава студии Джейсон Блум, только что, кстати, переболевший коронавирусом, по традиции выступит сопродюсером предприятия.

В компании от комментариев отказались. Сам Грин от подтверждения (или опровержения) слуха также уклонился.

"Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина вышел в 1973 году. За ним последовали чередой сиквелы и приквел - с 1977 по 2005 годы. Общая касса серии - более 520 миллионов долларов. В 2017 году вышел сериал, закрытый после неудачного второго сезона через год.

Очередной "Хэллоуин" Грина заявлен на октябрь 2021-го.