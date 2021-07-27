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27.07.2021 13:27
Рубрика: Власть

Кремль будет мониторить ситуацию после завершения боевой миссии США в Ираке

Текст: Татьяна Замахина

В Кремле не хотели бы, чтобы Ирак пополнил список нестабильных территорий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле, по его словам, будут следить, какая обстановка сложится после вывода американских войск.

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Президент США Джо Байден в понедельник на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года.

"Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания, - заявил Дмитрий Песков. - Поэтому, конечно, будем мониторить".

При этом он заметил, что ситуация в этой стране отличается от афганской, так как в Ираке "остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников".

Представитель Кремля не стал давать прогнозы по развитию ситуации, так как, по его словам, рано предвосхищать события. "Но не хотелось бы, чтобы, в целом, к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория…, - добавил он. - И не хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами".

На вопрос о том, ждали ли в Кремле такого решения, его представитель обратил внимание, что власти США предупреждали о нем заранее. А именно заявляли, что рано или поздно выведут своих военных из Ирака, так что это решение не стало для Кремля новостью.

У Пескова также поинтересовались, могут ли в Ираке существовать какие-то силы, которые в настоящее время запрещены в России, но с которыми Москва потенциально могла бы вести переговоры.

"Прежде всего, мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

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