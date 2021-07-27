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Рубрика: В мире

США прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу этого года

Соединенные Штаты прекратят участие в военных операциях в Ираке к концу этого года. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, подписанном по итогам переговоров. В нем отмечается, что делегации приняли решение о том, что отношения в области безопасности полностью перейдут к тренировкам, консультациям, помощи и обмену разведывательной информацией. "Никакие силы США не будут играть военную роль к 31 декабря 2021 года", - говорится в заявлении.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Сообщается также, что американская сторона продолжит поддержку иракских сил безопасности, "чтобы помочь им выстроить потенциал для борьбы с будущими угрозами". При этом заявление не содержит каких-либо упоминаний о выводе американских войск из Ирака, отмечает РИА Новости.

О завершении американской боевой миссии до конца нынешнего года заявил президент США Джо Байден на встрече в Белом доме с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми, пишет ТАСС. Байден пояснил, что роль США в Ираке сведется к тому, чтобы "быть доступными, продолжать обучать, помогать, содействовать, бороться с ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

В настоящее время контингент регулярных частей армии США в Ираке насчитывает около 2,5 тысячи человек, и большая часть из них - это пилоты, спецназ, разведка, технические специалисты и военные инструкторы. Премьер аль-Казыми в недавнем интервью агентству Associated Press заявил, что службы безопасности и армия Ирака теперь способны защитить свою страну сами, поэтому больше не нуждаются в присутствии американских военных.

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