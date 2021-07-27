Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне

Завершившийся сезон 2020/21 для всех концертных залов прошел в экстремальном режиме. Абсолютная непредсказуемость, беспрецедентные условия формирования афиши, отмены и переносы, невозможность планирования, дискомфортные ограничения для залов и публики - это была новая реальность для всех. Но, в отличие от других стран, в российских залах сезон состоялся. Каким он оказался для молодого концертного зала "Зарядье", всего три года назад ярко заявившего о себе в музыкальном мире, какой опыт он дал и какие возможны перспективы в следующем сезоне? Об этом в эксклюзивном интервью "РГ" рассказала гендиректор зала "Зарядье" Ольга Жукова:

Завести машину заново

Что было самым сложным в прошедшем сезоне?

Ольга Жукова: Ситуация менялась каждый день и невозможно было прогнозировать, что произойдет не только через месяц, но даже завтра, в том числе с нормами заполняемости зала. Мы перешли от перспективного планирования к оперативному, ежедневному. Разумеется, у нас было много отмен, не приездов иностранных коллективов. Тем не менее, в общей сложности мы провели 317 концертов и лекций, в наших залах выступали прекрасные музыканты, многие из которых обычно активно гастролируют по миру и редко бывают в Москве, например, Алексей Володин, Андрей Борейко. Кроме того, у нас выступили несколько региональных оркестров: Уральский, Новосибирский и другие - в проекте "Все симфонии Шостаковича". Сезон получился российским в полном смысле слова. Кстати, привозить оркестры было очень сложно, но наш проект поддержали все региональные министерства культуры. Я очень горжусь циклом "Все симфонии Шостаковича". Ни один зал такого не делал, и я считаю, это одно из знаковых событий прошедшего сезона.

Какие выходы вы искали, когда рушилась афиша даже перенесенных событий?

Ольга Жукова: Вообще, я не сторонник отмен и считаю, что мы должны стремиться реализовать то, что обещали нашему слушателю. Но жизнь диктует другие правила: границы закрываются-открываются, меняются правила карантина, и в какой-то момент возникала ситуация, когда уже было невозможно эти протоколы координировать с исполнителями. И в таких обстоятельствах надо быть честным перед публикой: отменять концерт, чтобы люди могли сдать билеты и получить назад деньги. А наша задача - завести машину заново и объявить концерт, когда это будет возможным.

Сезон прошел в частично заполненных залах: за счет чего компенсировались убытки?

Ольга Жукова: Без поддержки государства и города, а мы подчиняемся департаменту культуры Москвы, нам невозможно было обойтись даже в лучшие времена. Мы ведь не шоу-бизнес, у нас нет коммерческих проектов, нет заоблачных цен на билеты. К тому же я твердо стою на позиции, что наш зал должен быть доступен для всех. У нас есть билеты и по 500 рублей для студентов, и по 1000, и дороже, но таких заоблачных цен, какие ставят некоторые коллеги, работающие с известными исполнителями классической музыки, не может быть в принципе. Однако во время пандемии у нас возникла новая проблема: люди сейчас не могут заранее планировать время, выкупать серию концертов и ждать. Во-первых, билеты - это денежные средства, которые им нужны в реальной жизни. Во-вторых, никто не знает, что будет завтра, какие правила выпустит Москва и Роспотребнадзор. Поэтому теперь, когда я каждый день просматриваю наши продажи, переживаю: здесь и здесь не выкуплено - даже если заявлена звезда. Но в последний момент чудесным образом все билеты выкупаются. Я называю это явление "синдромом отложенной покупки".

Только что сделали прекрасные акустические шторы в большом зале - из специальной шерсти, поглощающей звук. Эффект потрясающий

Повлияла ли ситуация с пандемией на контингент публики?

Ольга Жукова: Во-первых, были только единичные случаи, когда к нам приходили люди, гуляющие по парку. В сегодняшних обстоятельствах нельзя просто зайти и купить билет в кассе: только онлайн. В основном к нам приходила наша аудитория, которая сформировалась за два года. Конечно, публика поначалу нервничала, когда ввели маски, перчатки. Камердинеры делали замечания, а люди не могли понять, как можно сидеть в маске три часа концерта. Но потом к маскам привыкли. Что касается изменения аудитории, то я вижу, что к нам все больше приходит молодежи, что радует.

К центральным событиям прошлого сезона, кстати, мгновенно собиравшим аншлаги, можно отнести серию программ современной музыки Теодора Курентзиса и musicАeterna.

Ольга Жукова: Я очень надеюсь, что в следующем сезоне у нас состоятся еще несколько крупных проектов Теодора Курентзиса. Мы ведем переговоры. У нас также было много выступлений Мариинского театра. Валерий Гергиев привозит к нам оперные, симфонические программы. В этом году звучали оперы "Макбет", "Турандот" с Анной Нетребко, "Нюрнбергские майстерзингеры" и многое другое. У него действительно сильнейший коллектив, один из лучших оркестров мира, который может играть практически любой репертуар. Конечно, они появятся у нас и в новом сезоне.

Важно, чтобы наш зал развивался не только как концертная площадка, а стал настоящим просветительским центром. Фото: Игорь Курашов

Эпоха просвещения

Выступление на открытии нового сезона Рене Якобса с Фрайбургским барочным оркестром, которого ждали в Москве два года, отменилось. Почему?

Ольга Жукова: К сожалению, в связи с пандемической обстановкой Рене Якобс и оркестр отказались приехать буквально в последний момент, и теперь мы занимаемся заменой программы. В ближайшее время мы объявим, кто будет открывать новый сезон, и, надеюсь, не разочаруем публику.

Уже в сентябре в афише заявлены несколько эксклюзивных программ, в том числе "К востоку от рая" пианиста Риада Маммадова, соединяющая мугам, джаз, электронную музыку, барокко, классику. Такого рода экспериментальные проекты - ваш новый репертуарный тренд?

Ольга Жукова: У нас есть хэштег #зарядисьэтно, и, если такие программы интересно сделаны, мы их берем в афишу. У нас был уже проект с русским фольклором Сергея Старостина, "Галантная Индия" Петра Главатских. Риад Маммадов представит мугам, и я уверена, что это будет очень интересно для публики. Только что Чеховский фестиваль привозил в Москву мугам в спектакле "Мир воздвигнут на любви", и был огромный успех. Пока такого рода проекты мы представляем в Камерном зале и смотрим, как публика реагирует. Но сейчас мы дополнительно оснащаем наш большой зал: улучшаем его акустику для электронного звука, для джазовых концертов. До сих пор эти жанры были проблемой для наших звукорежиссеров. Но мы только что сделали прекрасные акустические шторы в большом зале - из специальной шерсти, поглощающей звук. С этими новыми шторами у нас замечательно прошел в конце сезона джазовый концерт Мириам Мерабовой. Звук был потрясающий, хотя там была и электроника, и большие ударные.

Все залы мира стремятся открыть что-то новое, эксклюзивное для своей публики, даже если речь идет о классическом репертуаре. Будут ли у вас подобные проекты, кроме барокко и продолжающегося цикла реквиемов, в следующем сезоне?

Ольга Жукова: Мы откроем свой новый цикл: фортепианные концерты Николая Метнера в исполнении Алексея Володина, Николая Луганского, Бориса Березовского и Госоркестра имени Е.Ф. Светланова. Метнер не афишный композитор и не самый покупаемый, но я убеждена, что в зале обязательно должно происходить что-то неординарное, должны звучать не только любимые всеми Чайковский и Рахманинов. Вот сейчас Госоркестр с интересом учит концерты Метнера, потому что у музыкантов не было этой музыки в репертуаре. Мы даже задумали, чтобы после концерта солисты выходили к публике и делились своими мыслями о Метнере. Для нас уже важно, чтобы наш зал развивался не только как концертная площадка, где выступают прекрасные музыканты, а стал настоящим просветительским центром. Подобную историю развивает Йельский университет, Парижская филармония, другие крупные мировые площадки, где проводится большое количество образовательных программ. Причем все это записывается, архивируется, сохраняется как наследие. Мы начинали в прошлом сезоне с лекций "Музыка в пространстве". А теперь мы хотим сделать "Историю стилей" - от эпохи Возрождения, музыки барокко и до наших дней. Сейчас мы продумываем формат такого образовательного проекта: планируем делать предварительную рассылку для зрителей с информацией о том, что именно они услышат на лекции, что могут узнать перед тем, как к нам прийти. А те, кто уже зарегистрируется и придет к нам на лекцию, получат теоретические знания и послушают небольшой концерт. Постфактум они получат от нас по почте обобщающие материалы по прослушанной теме. Это очень современный образовательный формат, своего рода "академия Зарядья". Мы планируем запустить в следующем сезоне также цикл лекций "Истина в кино" о саундтреках и классической музыке в кино и цикл, связанный с историей оперы. Я сама человек, любящий учиться и узнавать что-то новое, поэтому хожу на лекции и слушаю их с огромным интересом.

Какие могут быть шансы в следующем сезоне у ваших барочных проектов, ведь ситуация может кардинально не измениться и музыканты, объявленные в афише, снова не приедут?

Ольга Жукова: Я должна теперь делать оговорку: при условии стабильной ситуации в стране и в мире. Но я назову коллективы и имена, которые мы ждем: Джованни Антонини, Иэн Бостридж, Роберт Холлингворт, Леонардо Гарсия Аларкон, оркестр Europe Galante, хор Монтеверди, Джон Элиот Гардинер и другие. Сегодня трудно прогнозировать, как все сложится. Надеюсь, что нам удастся их привезти. Весь прошлый сезон нам очень помогал МИД и правительство - с визами, с приглашениями. Мы делаем все, чтобы это состоялось.

Сейчас мы готовим с замечательным театром "Странствующие куклы господина Пежо" новый проект - "Волшебный оркестр"

Зарядиться новым

Вопрос, который волнует публику. Прошлый сезон начинался в "Зарядье" с феноменальных сольных концертов Михаила Плетнева, игравшего программы сонат Бетховена. Он выступал и в других залах с РНО. А весной пошли отмены всех его выступлений. Что случилось?

Ольга Жукова: Так решил Михаил Васильевич: вероятно, ему необходимо сейчас уединение. Он гениальный музыкант. У нас запланировано с ним несколько необычных проектов в следующем сезоне. Предстоит 150-летие Скрябина, и мы хотели бы сделать с Михаилом Васильевичем скрябиновского "Прометея" со световой инсталляцией. Если, конечно, маэстро приедет. Но, говорят, шанс есть.

В начале следующего сезона у вас запланирована мировая премьера партитуры Ильи Демуцкого "Последний день вечного города". Неужели зал "Зарядье" стал уже заказывать сочинения, как крупнейшие залы и оркестры в мире?

Ольга Жукова: Нет, это заказ Минин-хора - большое музыкально-драматическое театрализованное действо с очень интересной литературной основой, включающей в себя тексты древних авторов, стихи Байрона, Бродского. Но мы тоже думаем заказывать музыку - для органа. Потому что для этого инструмента пишется очень мало современной музыки, в основном интерпретируется одно и то же. А в этом году будет отмечаться 90-летие Микаэла Таривердиева, который писал музыку для органа, и мы решили, что победители Конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева в Калининграде, который проводит Вера Таривердиева, выступят у нас с финальным концертом. У меня появился и свой продюсерский проект в большом зале: театральная постановка "Граф Калиостро. Таривердиев. Опера пастиччо". Ставить спектакль будет прекрасный режиссер Роман Мархолия, а работать с солистами - руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин. Это не будет постановка оперы Таривердиева "Граф Калиостро", хотя сюжет и герои будут связаны с ней, но в нашем проекте будет звучать много другой его музыки.

В "Зарядье" уже создавалась оригинальная театральная продукция, к примеру, проект Павла Каплевича "Рабочий и колхозница". Что еще из такого рода премьер можно ждать?

Ольга Жукова: В новом сезоне мы запланировали повторить оперу "Рабочий и колхозница", останется и проект Павла Каплевича "Щелкунчик", который мы показываем в новогодние дни. Но сейчас мы готовим с коллегами из Санкт-Петербурга - замечательным театром "Странствующие куклы господина Пежо", новый проект под названием "Волшебный оркестр". В этом спектакле, который мы покажем в первые новогодние дни, будут использоваться все технологии нашего зала, будет очень красивое зрелище. Мы запланировали много всего: у нас будет "Дева озера" Россини, будут фестивали, будут выступать лучшие исполнители. Наш зал живет. Мы растем, несмотря на все обстоятельства. И мне всегда хочется в нашем молодом зале пробовать что-то новое. Пусть даже не все получится, но надо пробовать, идти вперед, не останавливаться. Ни при каких обстоятельствах.

Справка "РГ"

В четвертом сезоне зал "Зарядье" заявил программы в 17 хэштегах. Часть афиши еще формируется. Из зарубежных исполнителей ожидаются Магдалена Кожена, Джойс ДиДонато, Иэн Бостридж, сэр Гардинер, Лена Белкина, Макс Эмануэль Ценчич, Джованни Антонини, Венский хор мальчиков, "Кронос-квартет", камерный Королевский оркестр Консертгебау. В хэштеге #зарядьедетям - концерты стипендиатов Фонда Владимира Спивакова, программы киноконцертов с участием Оркестра кинематографии, "Остров сокровищ" и "Баллады о Робин Гуде" с песочной анимацией, "Алиса в стране чудес" с РНО и Чулпан Хаматовой, "Щелкунчик" и др. Продажа билетов открыта на 50 процентов мест.