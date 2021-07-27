Рыбинский подрядчик промахнулся с местом работы

Понадеявшись на навигатор, подрядчик, выигравший конкурс на ремонт дороги в деревне Петрицево Рыбинского района, выехал в июле на объект, но попал в другое Петрицево, где дорожный ремонт вообще пока не планировали. В итоге жители "не той" деревни получили раскуроченную дорогу, а поселковая администрация - головную боль. В ситуации разбирается прокуратура.

Анекдотичная история, как водится, стала поводом для шуток в сети. Шутить не хотелось только жителям "не того" Петрицево, которые чрезвычайно удивились, увидев на своей вполне еще крепкой грунтовке дорожную технику. На все их вопросы подрядчик отвечал: у меня документы, сроки и т. п. Что дорожники ошиблись адресом, выяснилось, когда они по краям дороги уже сняли верхний слой грунта, сделав деревенскую улицу, по сути, непроезжей.

- Мы заключили контракт 1 июля, - объясняет ситуацию глава администрации Глебовского сельского поселения Оксана Себало. - Подрядчик вышел на объект только 7-го. Причем перед выходом он обязан был представить график работ на согласование заказчику, чего сделано не было. Нам позвонили вечером 7 июля, выехать на объект мы смогли 8-го. Прибыли в нужную деревню, но никого не увидели. Больше того, мы смотрим и понимаем, что техники здесь не было вообще. А представитель подрядчика между тем утверждает, что они на месте и работы идут. Тогда до нас начинает доходить, что дорожники попали в другое Петрицево.

В администрации поселения рассказывают, что одноименных деревень на их территории несколько: кроме двух Петрицево есть две Погорелки и пара деревень с названием Починок. Они относятся к разным округам - Погорельскому и Глебовскому, впоследствии объединенным в одно Глебовское поселение. Местные жители к названиям-близнецам издавна привыкли и не путаются. Плутают разве что таксисты, которые ищут адреса по навигатору.

- Но строители - это же не таксисты! - замечает Оксана Себало. - У них в документации указаны координаты нужной деревни. По ним, а не по навигатору они должны были искать объект.

Но даже если произошла ошибка, глава не понимает, как можно было на месте не увидеть, что параметры нужной дороги совсем другие: она в два раза уже и на 200 метров длиннее. Кроме того, в "той" деревне есть пруд, который дорога огибает, а в "не той" пруда нет.

Вопрос о восстановлении испорченной дороги пока не решен

Со слов Оксаны Себало, узнав о промахе, строители собрали технику и уехали. А на требование заказчика привести испорченную дорогу в предшествовавшее "ремонту" состояние прислали официальный ответ, что в Петрицеве N 2 не были и никаких работ там не проводили, признавшись в обратном лишь после возникновения общественного резонанса.

В администрации поселения уточнили, что вопрос о восстановлении испорченной дороги с подрядчиком пока не решен. Сейчас он работает в "той деревне, где надо". К оценке нанесенного им ущерба будут привлечены независимые эксперты.

Чтобы жители "не того" Петрицево не испытывали неудобств, их дорогу в ближайшее время восстановят на средства поселения.

Кстати

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи с нарушениями при выполнении муниципального контракта на ремонт дороги в деревне Петрицево Рыбинского района. В надзорном ведомстве сообщили, что будет дана оценка исполнению требований законодательства о контрактной системе и законодательства о безопасности дорожного движения.