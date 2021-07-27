Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании

Цены на авиабилеты единого дальневосточного авиаперевозчика не должны быть выше 10 900 рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Главе правительства во время его поездки по Дальнему Востоку рассказали о том, как идет создание новой авиакомпании. Ее формируют на базе "Авроры", и перевозчик на этой неделе уже начал совершать рейсы между Хабаровском и Шахтерском, Южно-Сахалинском и Петропавловском-Камчатским, Хабаровском и поселком Ноглики. Стоимость билетов на них колеблется в пределах 4500-5640 рублей.

"Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2200 рублей, а максимально - 10 900 рублей. Держите?" - спросил Мишустин у генерального директора авиакомпании "Аврора". Премьера заверили, что решение по ценам в целом соблюдается.

Мишустин также рассчитывает, что будут полностью выполнены планы по оснащению авиапарка перевозчика отечественными самолетами. К 2025 году компания должна получить 45 новых машин. Новая российская техника, по словам премьера, зарекомендовала себя как комфортная и надежная. "У вас будет отличная перспектива. Надеюсь, вы воспользуетесь преимуществами российского авиапрома", - сказал глава кабмина.