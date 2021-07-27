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27.07.2021 06:43
Рубрика: Происшествия

Мост на Транссибе отремонтировали в рекордно короткий срок

Текст: Дина Непомнящая

В Забайкалье завершился ремонт железнодорожного моста через реку Ареда на перегоне Куэнга-Укурей, обрушившегося 23 июля из-за паводков. Работы удалось выполнить крайне оперативно.

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- На место были направлены более 350 человек и противоразмывочные поезда, чтобы устранить последствия и восстановить движение. Мы устанавливали предварительные сроки - 2,5 суток на восстановление одного пути и пять суток, чтобы полностью восстановить движение. В итоге задача была решена практически на 1,5 суток быстрее. Здесь был совершен трудовой подвиг, - считает глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Он отметил, что работы велись круглосуточно. Это позволило в кратчайшие сроки восстановить движение поездов, что очень важно, ведь каждый час простоя влияет на работу тысяч предприятий по всей стране.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов подчеркнул, что восстановить движение в рекордные сроки позволила высочайшая внутренняя организация.

- Здесь работали ведущие силы РЖД, проектные институты, инженеры. Они оперативно принимали решения, правильно организовывали стройку на таком узком участке с большим количеством людей и техники, чтобы за ограниченно время провести сложные инженерные работы. Также в ликвидации аварии участвовали пассажирские транспортные компании, гостиницы, силы местного самоуправления, они помогали максимально быстро развести пассажиров, обеспечить их питанием, организовать авиационные и автомобильные перевозки, - заявил глава региона.

Ранее сообщалось, что в результате аварии никто не пострадал, однако сейчас Олег Белозеров уточнил, что пострадали около 800 человек. Всем им сразу же выплатили по 10 тысяч рублей. Позже будет оказана дополнительная помощь каждому. Сейчас идет оценка ущерба.

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