В Забайкалье построят новый железнодорожный мостов на Транссибе

Построить новый железнодорожный мост взамен того, который обрушился из-за паводков, необходимо в Забайкальском крае. Об этом заявил глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

По его словам, несмотря на то, что удалось оперативно отремонтировать старый мост, это решение временное.

"Необходимо строить быстро новый мост, для того, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную работу. Планируем, что будем использовать схему ускоренных работ. Думаю, что в течение полугода - девяти месяцев мы должны с этой задачей справиться", - сообщил Белозеров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале РЖД.

При этом глава компании отметил, что старый мост остается надежным и безопасным.

Напомним, авария на железнодорожном мосту рядом с селом Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкалья произошла 23 июля.