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27.07.2021 06:32
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье построят новый железнодорожный мостов на Транссибе

Текст: Дина Непомнящая

Построить новый железнодорожный мост взамен того, который обрушился из-за паводков, необходимо в Забайкальском крае. Об этом заявил глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Фото: Пресс-служба Забайкальской железной дороги/ТАСС
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По его словам, несмотря на то, что удалось оперативно отремонтировать старый мост, это решение временное.

"Необходимо строить быстро новый мост, для того, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную работу. Планируем, что будем использовать схему ускоренных работ. Думаю, что в течение полугода - девяти месяцев мы должны с этой задачей справиться", - сообщил Белозеров в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале РЖД.

При этом глава компании отметил, что старый мост остается надежным и безопасным.

Напомним, авария на железнодорожном мосту рядом с селом Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкалья произошла 23 июля.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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