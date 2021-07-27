В Новосибирске завели дело на мужчину, избившего врача "скорой"

В результате нападения врач Семен Кудин получил сотрясение мозга и три недели был вунужден провести на больничном. Фото: Нина Рузанова/РГ

Уголовное дело возбудили в Новосибирске в отношении мужчины, который напал с кулаками на 35-летнего работника скорой помощи, приехавшего по вызову к больному ребенку. Как сообщили в Следственном управлении СКР, завершение расследования ожидается в кратчайшие сроки.

Инцидент произошел еще 13 декабря прошлого года. Тогда кадры, снятые на мобильный телефон коллегой медика, подвергшегося нападению, получили широкое обсуждение в Сети. Медицинскую бригаду вызвали к ребенку, который почувствовал себя плохо. Врачи поднялись к квартире в одном из домов Кировского района Новосибирска, однако отец мальчика не пустил медиков даже на порог, потребовав от них надеть бахилы.

Врачи сообщили ему, что в связи с экстренным характером необходимой медпомощи, на бахилы и прочие условности просто нет времени. Однако 38-летний глава семьи уговорам не внял и накинулся на работника "скорой". Мужчина несколько раз ударил врача по лицу и начал душить. В связи с нападением следователи начали проверку, которую в феврале этого года взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

- С учетом мнения потерпевшего, озвученного в ходе личного приема, исполняющим обязанности руководителя следственного управления Антоном Бадулиным следователю дано поручение об инициировании вопроса о передаче материалов проверки по заявлению потерпевшего в производство следственных органов регионального следственного управления, - пояснили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении легкого вреда здоровью. Необходимый объем первоначальных следственных действий уже выполнен, поэтому расследование не должно занять много времени.