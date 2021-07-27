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27.07.2021 20:13
Рубрика: Общество

Детский омбудсмен осудила петербурженку, выгнавшую детей-инвалидов со двора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Скандал с петербурженкой, которая выгнала с детской площадки детей-инвалидов и занимавшихся с ними тьюторов, набирает обороты. Действия женщины осудила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Фото: iStock
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Детский омбудсмен напомнила, что в городе проживает более 18,5 тысяч детей с инвалидностью, причем пять тысяч ребят имеют особые потребности.

Митянина отметила, что эту ситуацию очень болезненно восприняли матери детей с инвалидностью. "К сожалению, с подобной нетерпимостью, с осуждением и жесткостью окружающих им приходится сталкиваться практически каждый день - на детских площадках, в торгово-развлекательных комплексах, в парках, в магазинах. Это бич нашего времени, который необходимо искоренять", - констатировала детский омбудсмен и обратила внимание на то, что, например, инклюзивное образование, которое внедрено в школах, не работает на должном уровне из-за отсутствия милосердия у людей.

Напомним, инцидент произошел во дворе жилого комплекса "Балтийская жемчужина". К детям-инвалидам и тьюторам подошла дама средних лет, которая потребовала покинуть детскую площадку, мотивировав это тем, что дети с аутизмом пугают других детей.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбирается СК по Петербургу. Городская прокуратура начала свою проверку.

Мнение общественности разделилось. Одни петербуржцы требуют привлечь невоздержанную в выражениях даму к уголовной ответственности и наказать по всей строгости закона, другие считают необходимым начать масштабную просветительскую кампанию, чтобы разъяснить детям и взрослым, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью.

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