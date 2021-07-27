В Петербурге представили шедевр бельканто Беллини

Настоящим шедевром bel canto - невероятной по красоте и сложности премьерой знаменитой оперы "Норма" Винченцо Беллини в постановке Народного артиста России Юрия Александрова завершил сезон петербургский театр "Санктъ-Петербургъ Опера", расположенный в особняке барона фон Дервиза на Английской набережной.

"Из всех творений Беллини, именно в этой опере соединились глубокая реалистичность, мелодическое богатство и наиболее сокровенные чувства" - писал Рихард Вагнер.

Не сходящий уже два века с мировых оперных подмостков трагедийный бестселлер "Норма, или Детоубийство" написан в 1831 году французом Александром Суме, но страсти там, конечно, бурлят чисто итальянские.

Примечательно, что в России эту оперу не ставит ни один театр, даже в Мариинке она существует только лишь в концертном исполнении. Здесь стоит отдать должное смелости замысла художественного руководителя театра, который вместе с труппой (еще и в четырех разных составах) и удивительно чувствующим музыку чутким оркестром Александра Гойхмана, воплотил в небольшом камерном пространстве Белого зала особняка этот шедевр Беллини.

Шедевром, кстати, считал ее и сам композитор, неоднократно повторяя, что, случись внезапно какое-то кораблекрушение, то единственное произведение, которое просто необходимо будет спасти - это "Норма".

В предшествующих мировых постановках, действие оперы как только не трансформировали, пытаясь придать ей современные черты - "Новая Опера" в 2005 году перенесла сюжет в католический костел XX века; на Зальцбургском фестивале в 2013 году события разворачивались в Италии времен Муссолини; на следующий год в Опере Сан-Франциско в шикарных декорациях друиды в храме сооружали огромного Троянского коня, который героиня в конце поджигала… Юрий Александров подоше к работе прежде всего, как классический музыкант и попытался донести до зрителя все смыслы, вложенные туда композитором.

"Знаете, ведь всегда у нас будет актуально то, что связано со страданиями человека, - комментирует он. - В этой опере, несмотря на наивность подачи материала, заключен огромный драматизм. Во главу угла здесь становится прежде всего человечное. Поэтому история эта очень непростая, очень сложно запутанная и со страшным концом. Мне кажется, "Норма" - очень сегодняшний материал, потому что я не могу сказать, что здесь побеждает доброе начало. Побеждает страдание. Сейчас весь мир испытывает страдания, и мы не могли на это не откликнуться".

Народный художник России Вячеслав Окунев, оформивший спектакль признается, что это - его любимая вещь. По его словам, он попытался создать на сцене пространство, которое меняется вместе с музыкой, дышит и трансформируется. Сетует на то, что сохранилось мало иконографических материалов о друидах, и им пришлось сочинять "своеобразное фэнтези на тему античности и друидов".

Коротко о сюжете. Действие оперы разворачивается в 50 году до нашей эры, когда римские легионы Цезаря захватили Галлию. Норма -верховная жрица храма друидов. Друидами называли жрецов у древних кельтских народов. Обычно они были организованы в виде замкнутого сословия, выполняли функции судей, занимались врачеванием и астрономией. Так вот, несмотря на то, что римляне - враги и оккупанты, и друиды замышляют восстание, Норма, не может совладать с чувствами и влюбляется в римского проконсула Поллиона. И доведя грех до кульминации, еще умудряется родить от него двух чудных сыновей. После этого, страсть Поллиона угасает и переключается но более юную жертву - красотку Адальжизу. И зовет ее переехать с ним в Рим. Дева бежит советоваться к старшей, и узнав, кто же на самом деле ее возлюбленный, Норма приходит в ярость и поёт: "Oh! Di qual sei tu vittima" ("Ты гнусного предателя жертвой несчастной стала!"). И начинает вынашивать план мщения. Изначальная мысль убить собственных детей, чтобы отомстить неверному, постепенно проходит, отговаривает ее в этом сама Адальджиза, обещающая уговорить римского ловеласа остаться с матерью его детей. Но тот - ни в какую, и Норма возвращается к мысли о восстании против поработителей.

Фото: Пресс-служба "Санктъ-Петербургъ Опера"

Внезапно Поллион появляется в храме друидов, это строжайшим образом запрещено, и те выносят ему приговор за осквернение священного места. Тут с Нормой происходят вообще странные вещи. Казалось бы, сама судьба все решила, обидчик наказан, но нет, женщин нам не понять никогда. После последнего предложения одуматься, на которое римский легионер отвечает очередным отказом, она вдруг решает разделить с ним участь жертвы, приписывает себе нарушение обета жрицы и всходит на костер. Сраженный такой жертвенностью Поллион меняет планы и устремляется за ней в огонь.

После спектакля мы поговорили с исполнительницей главной роли, лауреатом международных конкурсов Марией Бочмановой.

Как вам работалось над оперой, которая считается в репертуаре театров одной из самых сложных?

Мария Бочманова: Мы очень долго над ней работали, я считаю, что это была одна из немногих возможностей для нас - когда можно было спокойно все выучить, изучить первоисточники, подумать и обратить внимание на какие-то символичные вещи. Потому, что все там не так просто, как на первый взгляд может показаться. Бельканто ведь в дословном переводе "красивое пение", лишь бы слух усладить, но у Беллини эта опера последняя и не зря после нее его стали называть новатором. Из "Нормы" выросло все оперное наследие ХХ века, включая Верди. Я очень долго сначала не соглашалась, для меня - это настоящая авантюра. Партия написана для голоса как у меня - лирико-колоратурное сопрано. Но там очень все драматично по наполнению, по насыщенности плотными речитативами, иногда для моего легкого голоса это было не легко, так его и потерять недолго. Пришлось выходить из положения достойно. К счастью, у нас есть итальянский педагог, который ставит нам и голос, и фонетику языка - у них ведь совершенно другие акценты, чем у нас. А лексика там вообще не оперная, а скорее поэтическая - как у Данте и Петрарки. Такие слова, фразы и определения в разговорной речи нечасто услышишь - поэзия в чистом виде.

А насколько близок вам неуравновешенный, мягко говоря характер героини?

Мария Бочманова: Считается, что "Норма" - это венец любой карьеры. Ну в опере она не убила же их, хотя в первоисточнике они погибают. Вы поймите, она же дикая женщина, друидесса, они приносили в том числе и человеческие жертвоприношения для них это было нормально и в порядке вещей. Для друидов - это просто ритуал. Бог так просит. Там вообще много Бога. Знаете, вот вспоминаю, что я еще даже не видела декорации предстоящего спектакля, но поймала себя на ощущении такого вверхустремленного действа - опера обычно всегда борьба между светом и мраком. У нас получилась классическая спокойная постановка, я её для себя даже прозвала соборной.

Ну вот, "Норма" спета, чего, казалось бы, чего еще желать?

Мария Бочманова: Работать всегда есть над чем. Вот вы не поверите, но премьера оперы в 1831 году провалилась! Это объясняется тем, что у артистов было очень мало - меньше месяца времени на репетиции. Сам Беллини называл это провал "торжественное фиаско". Зато потом уже аплодировали стоя и только в первом сезоне игралась 39 раз. И наша "Норма" - спектакль от спектакля всегда разные. Мне хочется сейчас видеть и чувствовать, что кто-то ушёл от нас не пустой, немножко в другом состоянии - вот что для меня крайне важно и вот ради чего все это. Вот вас впечатлило и зацепило, это прекрасно. Что до желаний, я, например, очень мечтаю спеть Констанцию в нашей постановке "Похищение сераля".

И почти сразу после премьеры артисты театра "Санктъ-Петербургъ Опера" отправились на эстонский остров Сааремаа для участия в оперном фестивале, так что теперь "Норму" петербуржцы и гости города смогут посмотреть только осенью на открытии очередного сезона.