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27.07.2021 10:46
Рубрика: Экономика

Исследование: В каких городах РФ лучше всего работать летом

Текст: Николай Грищенко
Аналитики сервиса "Работа.ру" составили рейтинг самых удобных и перспективных городов России для работы летом. Исследование проводилось на основе изучения мнений пяти тысяч человек в возрасте от 18 лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На первом месте с результатом 41 процент голосов оказалась Москва, на втором - Сочи (30 процентов), на третьем - Санкт-Петербург (26). Далее следует Краснодар - 13 процентов, Ростов-на-Дону - 7 процентов, Казань - 5 процентов.

Фото: iStock
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Первое место для Москвы обеспечили следующие показатели: высокая заработная плата - 54 процента, большое количество открытых вакансий - 52 процента и число сезонных предложений о работе - 34 процента.

В Санкт-Петербурге желает работать летом - 51 процент россиян. Более половины респондентов выбрали город из-за большого количества открытых вакансий - 51 процент, высокая зарплата - 46 процентов, число сезонных предложений - 39 процентов.

Сочи и Краснодар подошли для работы летом из-за большого количества сезонных предложений о трудоустройстве - 49 и 52 процентов соответственно. Важную роль играет доступность рекреационных ресурсов, в Сочи ее отметили 45 процентов респондентов, а в Краснодаре - 42. Россиян также привлекает хороший климат: Сочи - 40 процентов и Краснодар - 49 процентов.

А Ростов-на-Дону, по данным опроса, нравится работникам большим количеством сезонных вакансий - 50 процентов, хорошим климатом - 41 процент, а также доступными рекреационными ресурсами - 39 процентов.

При выборе Казани главным критерием стала высокая зарплата - 46 процентов, количество открытых вакансий - 38 процентов, число сезонных предложений - 36 процентов.

Кстати

Нынешним летом наиболее востребованными в России оказались трактористы, агрономы, рабочие зеленого хозяйства и садовники. Спрос на специалистов в области земледелия в 2021 году вырос в четыре раза. Кадровый дефицит в аграрном секторе настолько велик, что многие хозяйства готовы брать работников без опыта, рассматривают даже 16-летних соискателей.

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