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27.07.2021 12:31
Рубрика: Происшествия

В парке Симферополя девочка сломала позвоночник при падении с батута

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное следственное управление СК по Республике Крым и городу Севастополю начало проверку по факту травмирования пятилетней девочки во время игры на батуте в детском парке Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Илья Изотов/ РГ
СК проверит травмирование ребенка на детской площадке в Симферополе

На аттракционе "Лабиринт" девочка упала на землю, не застеленную матом, получив смещение позвонков и компрессионный перелом позвоночника.

- Сейчас проводится процессуальная проверка на выявления признаков преступления, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - уточнили в пресс-службе ведомства. Следователи тщательно проанализируют действия лиц, ответственных за установку и функционирование детского аттракциона, дальнейшую проверку его безопасности.

Напомним, ранее в Симферополе на улице Героев Сталинграда 6-летний мальчик, игравший на детской площадке, упал на жесткий грунт и был госпитализирован с переломом основания черепа.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь ЧП на аттракционах

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