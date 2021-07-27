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27.07.2021 19:53
Рубрика: ДТП

Самокатчиков предложили обучать вождению

Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 168 (8519)
По данным МВД, в первой половине 2021 года в России произошло 180 ДТП с участием самокатов, в результате которых погибли 5 человек, а травмы получили 188. И это только те случаи, которые оформляли инспекторы ГИБДД. Реального же масштаба проблемы не знает никто, считает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
В первой половине 2021 года в России произошло 180 ДТП с участием самокатов. Фото: Сергей Михеев В первой половине 2021 года в России произошло 180 ДТП с участием самокатов. Фото: Сергей Михеев
В первой половине 2021 года в России произошло 180 ДТП с участием самокатов. Фото: Сергей Михеев

Юридически водители так называемых средств индивидуальной мобильности приравнены к пешеходам. "Если электросамокат наезжает на пешехода, это происшествие не является дорожно-транспортным... Это как будто бы я шел и сильно наступил вам на ногу", - грустно шутит Шкуматов. Неразбериху с владельцами самокатов, моноколес и сигвеев пытаются распутывать в Госдуме, вплоть до радикальных мер запрета.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В Москве за первое полугодие зафиксировано 19 ДТП с детьми на самокатах

По мнению экспертов, водители этих мощных и скоростных девайсов должны проходить специальную подготовку. "Однозначно, хотя бы 5-7 часов семинаров зачетных, на основании которых выдавались бы удостоверения. Мы готовы это сделать на нашей базе, но это должно быть сделано в законодательном порядке, в массовом направлении при минимальной цене, но жестком контроле и отборе людей, которые способны становиться на это техническое средство", - заявил глава московского отделения "ДОСААФ России" Вячеслав Ниниченко на пресс-конференции НСН.

Необходимо также контролировать, чтобы средства индивидуальной мобильности не попали в руки психически неустойчивых людей. То есть дело идет к получению водительских прав категории М или даже А. Впрочем, регулировать необходимо только те самокаты, которые представляют реальную опасность для граждан, убежден Петр Шкуматов.

"Самокаты с двигателем должны быть разделены на несколько категорий, - объяснил он. - Первая категория - прогулочные электросамокаты, то есть те, которые не могут развивать скорость выше определенной, имеют массу не более определенной и мощность двигателя не более определенного. Все три параметра дискуссионные, их можно обсуждать, но раздел идет по этим трем характеристикам". Прогулочный самокат можно вообще никак не регулировать.

Большинство же ДТП происходят с участием более мощных электросамокатов, которые могут развивать скорость до 100 километров в час.