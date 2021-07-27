Самокатчиков предложили обучать вождению

По данным МВД, в первой половине 2021 года в России произошло 180 ДТП с участием самокатов, в результате которых погибли 5 человек, а травмы получили 188. И это только те случаи, которые оформляли инспекторы ГИБДД. Реального же масштаба проблемы не знает никто, считает руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.

Юридически водители так называемых средств индивидуальной мобильности приравнены к пешеходам. "Если электросамокат наезжает на пешехода, это происшествие не является дорожно-транспортным... Это как будто бы я шел и сильно наступил вам на ногу", - грустно шутит Шкуматов. Неразбериху с владельцами самокатов, моноколес и сигвеев пытаются распутывать в Госдуме, вплоть до радикальных мер запрета.

По мнению экспертов, водители этих мощных и скоростных девайсов должны проходить специальную подготовку. "Однозначно, хотя бы 5-7 часов семинаров зачетных, на основании которых выдавались бы удостоверения. Мы готовы это сделать на нашей базе, но это должно быть сделано в законодательном порядке, в массовом направлении при минимальной цене, но жестком контроле и отборе людей, которые способны становиться на это техническое средство", - заявил глава московского отделения "ДОСААФ России" Вячеслав Ниниченко на пресс-конференции НСН.

Необходимо также контролировать, чтобы средства индивидуальной мобильности не попали в руки психически неустойчивых людей. То есть дело идет к получению водительских прав категории М или даже А. Впрочем, регулировать необходимо только те самокаты, которые представляют реальную опасность для граждан, убежден Петр Шкуматов.

"Самокаты с двигателем должны быть разделены на несколько категорий, - объяснил он. - Первая категория - прогулочные электросамокаты, то есть те, которые не могут развивать скорость выше определенной, имеют массу не более определенной и мощность двигателя не более определенного. Все три параметра дискуссионные, их можно обсуждать, но раздел идет по этим трем характеристикам". Прогулочный самокат можно вообще никак не регулировать.

Большинство же ДТП происходят с участием более мощных электросамокатов, которые могут развивать скорость до 100 километров в час.