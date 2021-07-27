Ученые: Комбинация двух вакцин от COVID-19 обеспечит более высокую защиту

"Спутник V" стал первой вакциной против коронавируса, в основе которой был применен подход гетерогенного бустирования ("вакцинный коктейль" включает аденовирус человека 26 серотипа для первой инъекции и аденовирус человека 5 серотипа для второй инъекции), то есть применения двух разных аденовирусных векторов человека для двух инъекций в ходе вакцинации. Такой подход обеспечивает более стойкий и длительный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, которые используют один и тот же механизм доставки для обеих инъекций", - рассказали в РФПИ.

Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования, РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса. Первой такое предложение получила AstraZeneca еще осенью прошлого года. "Первым подобным партнерством стали совместные клинические исследования комбинации первого компонента "Спутника V" с препаратом компании AstraZeneca, которые уже осуществляются в Азербайджане, ОАЭ, Аргентине и других странах, начиная с февраля 2021 год", - подчеркнули в РФПИ.

В настоящее время РФПИ также проводит совместные клинические исследования по комбинированию первого компонента "Спутника V" - вакцины "Спутник Лайт" - с вакцинами других зарубежных производителей. "Вакцина "Спутник Лайт" может использоваться в сочетании с другими вакцинными препаратами для повышения их эффективности, в том числе против новых штаммов, появляющихся в результате мутации вируса", - отмечают в РФПИ.