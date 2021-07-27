Новости

Мужская сборная РФ по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Олимпиады 09:46
ГИБДД зафиксировала в Москве 223 наезда на детей за полгода 09:42
Всероссийская неделя труда пройдет в Сочи с 6 по 9 сентября 09:35
Тхэквондист Ларин вышел в полуфинал Олимпиады в Токио 09:27
Американский вертолет совершил аварийную посадку на рисовом поле 09:27
Приезжий торговал в Москве сертификатами о вакцинации 09:21
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах 09:20
Министр спорта РФ назвал историческим победный заплыв Рылова и Колесникова 09:16
Реаниматолог назвал единственный способ остановить циркуляцию COVID-19 08:54
В Нефтеюганске сгорел жилой дом 08:46
Во вторник воздух в Москве прогреется до 29 градусов 08:44
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры 08:42
Стрелки Каримова и Каменский поспорят за "бронзу" на ОИ в Токио 08:41
Ученые: Комбинация двух вакцин от COVID-19 обеспечит более высокую защиту 08:40
Зажигавшая огонь Олимпиады в Токио Наоми Осака проиграла в третьем круге 08:27
Бирюков: В Москве завершается ремонт Большого Каменного моста 08:25
За полгода уровень безработицы в Москве снизился в 2,5 раза 08:14
Роскомнадзор заблокировал сайт Genius 08:10
В тюменской деревне змея укусила трехлетнего ребенка 08:06
Ученые предупредили о рекордной жаре в мире в ближайшие 10 лет 08:03
Жителям европейской части России пообещали "приятные осадки" 07:47
Эксперт спрогнозировала, как будет дальше меняться коронавирус 07:30
Источник: "Ювентус" не планирует продлевать контракт с Роналду 07:19
В Таиланде пациентов с COVID-19 начали размещать на стоянках 06:55
В Портленде осквернили граффити с Флойдом 06:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
27.07.2021 08:40
Рубрика: Общество

Ученые: Комбинация двух вакцин от COVID-19 обеспечит более высокую защиту

Текст: Ирина Невинная
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций объявили о проведении на территории России совместных клинических исследований по комбинированному применению первого компонента вакцины "Спутник V" и разработанной в Оксфорде вакцины AstraZeneca. Минздрав России выдал разрешение на такие исследования. Предполагается, что комбинация двух препаратов может обеспечить сильный иммунный ответ и будет эффективно защищать от новых штаммов коронавируса.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Спутник V" стал первой вакциной против коронавируса, в основе которой был применен подход гетерогенного бустирования ("вакцинный коктейль" включает аденовирус человека 26 серотипа для первой инъекции и аденовирус человека 5 серотипа для второй инъекции), то есть применения двух разных аденовирусных векторов человека для двух инъекций в ходе вакцинации. Такой подход обеспечивает более стойкий и длительный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, которые используют один и тот же механизм доставки для обеих инъекций", - рассказали в РФПИ.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Минздрав разрешил Biocad испытания новой вакцины от СOVID-19

Исходя из высокой эффективности подхода гетерогенного бустирования, РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин против коронавируса. Первой такое предложение получила AstraZeneca еще осенью прошлого года. "Первым подобным партнерством стали совместные клинические исследования комбинации первого компонента "Спутника V" с препаратом компании AstraZeneca, которые уже осуществляются в Азербайджане, ОАЭ, Аргентине и других странах, начиная с февраля 2021 год", - подчеркнули в РФПИ.

В настоящее время РФПИ также проводит совместные клинические исследования по комбинированию первого компонента "Спутника V" - вакцины "Спутник Лайт" - с вакцинами других зарубежных производителей. "Вакцина "Спутник Лайт" может использоваться в сочетании с другими вакцинными препаратами для повышения их эффективности, в том числе против новых штаммов, появляющихся в результате мутации вируса", - отмечают в РФПИ.

Общество Здоровье Общество Наука Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании
Пушков ответил на заявление Польши о спасении ЕС от "Северного потока-2"
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020
В Гидрометцентре предупредили об опасной погоде в некоторых регионах
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела