Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19"

Лаборатории Узбекистана присоединились к приложению "Путешествую без COVID-19". Сдать ПЦР-тест можно в 87 медицинских организациях.

С 25 июля приложение стало обязательным при въезде в Россию из стран-членов ЕЭАС (Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана). Узбекистан, как и остальные страны СНГ, войдут в список с 1 сентября.

Пользователи скачали приложение более 530 тысяч раз.

Приложение "Путешествую без COVID-19" используется для предъявления отрицательных результатов исследований на коронавирус при пересечении российской границы в определенных пунктах пропуска.

Кроме данных о действующих в той или иной стране ЕАЭС санитарно-эпидемиологических правилах и нормах "Путешествую без COVID" содержит список верифицированных лабораторий. В приложении возможно сохранить результаты тестов и QR-коды.

Функционал позволяет ответственным лицам проверять результаты теста на въезде в страну как визуально (зеленый цвет QR-кода), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне.