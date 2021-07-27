В Госдуме поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких поддержал идею компенсировать траты россиян на газификацию.

Возможность компенсировать затраты за подведение газа до участка, согласно новому предложению "Единой России", появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента запустить данную программу, но до принятия законодательных решений по ней.

"Это своевременное решение, которое поможет многим гражданам и улучшить качество жизни, и сэкономить на отоплении. Поэтому и это решение, и последующие решения, направленные на снижение затрат в части газификации отдельных граждан, приведут к тому, что мы сможем внутри страны использовать в большей степени наш российский газ, расширив число получателей в лице простых жителей населенных пунктов", - сказал депутат в беседе с RT.

Он подчеркнул, что принимаемые в России меры по газификации "беспрецедентны по своему характеру".