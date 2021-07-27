Новости

В России хотят ввести новый праздник 15:54
Осуждены виновные в том, что 1,5 тыс челябинцев остались без домов 15:50
Минстрой оценил потенциал жилищного строительства в России на три года 15:47
Умер писатель-фантаст Анри Верн 15:43
В Госдуме поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию 15:41
Самолет из Минвод экстренно сел в Воронеже 15:35
Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19" 15:30
Врач-вирусолог объяснил необходимость ревакцинации через полгода 15:24
В Волгограде ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 15:23
Джабаров оценил слова замглавы МИД Польши о помехах для "Северного потока-2" 15:07
Green Grey не выступят на Дне независимости Украины из-за русского языка 15:02
Эстонские шпажистки выиграли "золото" Олимпиады в Токио 14:59
Лидер сборной США гимнастка Байлз получила травму на командном турнире 14:56
Директор НИИ им. Пастера: Порядка 75 млн россиян подлежат вакцинации 14:50
СМИ: Один человек погиб при взрыве в Германии 14:50
Названы регионы, в которые поступила новая вакцина "Спутник Лайт" 14:20
"Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность через Украину 14:04
Эксперт назвал сроки принятия решения по рейсам в Египет 14:04
Диетолог назвала самые полезные каши 13:49
Дзюдоист Насагэ принес Японии девятое "золото" Олимпиады 13:47
Число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Испании увеличилось до 49 13:44
Минск рассчитывает придать импульс развитию ядерных технологий 13:40
Биржевые цены на кофе обновили максимумы с 2014 года 13:34
Кремль будет мониторить ситуацию после завершения боевой миссии США в Ираке 13:27
ВОЗ перестала отслеживать "российский" штамм коронавируса 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
27.07.2021 15:41
Рубрика: Власть

В Госдуме поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию

Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких поддержал идею компенсировать траты россиян на газификацию.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Названы средние затраты на "социальную" газификацию

Возможность компенсировать затраты за подведение газа до участка, согласно новому предложению "Единой России", появится у тех, кто занялся газификацией после поручения президента запустить данную программу, но до принятия законодательных решений по ней.

"Это своевременное решение, которое поможет многим гражданам и улучшить качество жизни, и сэкономить на отоплении. Поэтому и это решение, и последующие решения, направленные на снижение затрат в части газификации отдельных граждан, приведут к тому, что мы сможем внутри страны использовать в большей степени наш российский газ, расширив число получателей в лице простых жителей населенных пунктов", - сказал депутат в беседе с RT.

Он подчеркнул, что принимаемые в России меры по газификации "беспрецедентны по своему характеру".

Власть Работа власти Экономика Отрасли Нефть и газ Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

В Кремле удивлены позицией Польши по "Северному потоку - 2"
Мишустин назвал предельные цены на билеты дальневосточной авиакомпании
Песков: Крым и другие регионы РФ не могут быть предметом сделок
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии