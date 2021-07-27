В Госдуму внесен законопроект о продаже "красивых" регистрационных знаков

В Госдуму внесен законопроект о продаже "красивых" автомобильных номеров. Впрочем, внесло его не правительство, как давно ожидалось, а депутат. Да и при ближайшем рассмотрении этот законопроект совсем не соответствует тому, который разрабатывало минэкономразвития и который прошел уже и общественное обсуждение, и антикоррупционную экспертизу.

Депутатский проект предполагает введение самостоятельного закона "Об установлении порядка присвоения регистрационных знаков с "особой" серией". Впрочем, никакого порядка в этом законе не прописано. Там лишь указывается, что считать "особой серией". Это "знаки, состоящие из одинаковых букв или цифр, или включающие в себя два знака "0" (ноль) либо один знак "0" (ноль) слева с повторением в серии кода региона". В нем также устанавливается, что резервирование таких знаков будет происходить путем продажи их на электронных аукционах, а все доходы от такой торговли пойдут в дорожные фонды региональных бюджетов.

По сути, если принять такой закон, то ничего регулировать он не будет. Дьявол кроется в деталях. Именно поэтому минэкономразвития совместно с МВД несколько лет тщательно разрабатывали подходы к такой торговле. И вот когда их проект практически готов - осталось только правительству внести в Госдуму поправки к действующему закону о регистрации транспорта и Налоговый кодекс, а затем утвердить правила продажи "красивых" номеров, появляется альтернативный законопроект. Понятно, что вряд ли он дойдет даже до первого чтения.

Напомним, что документы, разработанные минэкономразвития, предполагают, что продажа "красивых" номеров начнется с 1 января следующего года. Хотя теперь это маловероятно. Поправки в закон о регистрации еще не внесены в Госдуму. А после выборов депутаты вряд ли их успеют принять до нового года.

Но главное в правительственном пакете документов - правила продажи таких "красивых" номеров, а также размер госпошлины.

Госпошлина составит максимум 600 тысяч рублей за одинаковые цифры и буквы. Одинаковые буквы в три раза удорожают любое сочетание цифр. Например, за цифры 010 потребуется заплатить 50 тысяч. За них же с одинаковыми буквами - 150 тысяч.

Если цифры не повторяются, но повторяются буквы, то это будет стоить 200 тысяч. Если повторяются только две буквы - 50 тысяч рублей.

Если автовладелец продает автомобиль, но "красивый" номер хочет оставить за собой, то второй раз платить повышенную госпошлину ему не придется

Размер госпошлины может быть увеличен или уменьшен региональными законами, но не более чем в десять раз. А если законодательство региона позволяет проводить электронные аукционы, то размер госпошлины будет установлен по итогам такого аукциона, но не ниже установленных Налоговым кодексом или местными законами.

Можно будет просто зарезервировать любой понравившийся номер, но это будет стоить 5 тысяч рублей.

А если человек не собирается ничего бронировать и согласен на любой номер, который ему присвоят в ГИБДД, то для него госпошлина составит нынешние 2 тысячи рублей.

Резервировать можно будет не только автомобильные номера, но и номера для мотоциклов. Они тоже бывают "красивыми" и пользуются спросом на пока еще не очень легальном рынке.

Также "красивые" номера можно будет передавать по наследству. Вместе с машиной, разумеется.

Но если машина продается вместе с номером и новый собственник захочет сохранить его за собой, то ему придется также заплатить госпошлину. Или отказаться от красивых сочетаний букв и цифр и получить новые номера.

Если автовладелец продает автомобиль, но "красивый" номер хочет оставить за собой, повесив его на новую машину, то второй раз платить повышенную госпошлину ему не придется.

Как видно, в документах, подготовленных минэкономразвития, учтено все. Осталось только все это принять, а регионам наладить работу электронных торгов.

Кстати, ежегодно в России выдается более 4 миллионов госномеров. В интернете предлагают широкий выбор вариантов по покупке "красивых" номеров. Цена за них варьируется от 10 тысяч до 10 миллионов рублей за штуку.