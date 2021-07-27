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Рубрика: В мире

В Калифорнии и Нью-Йорке обязали госслужащих привиться или сдавать тесты

Власти штата Калифорния и города Нью-Йорк обязали государственных и муниципальных служащих либо привиться от коронавируса, либо еженедельно предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщает газета New York Times.

Фото: MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Мэр Нью-Йорка отметил, что к сентябрю около 340 тысяч муниципальных служащих города должны вакцинироваться, иначе им придется каждую неделю предоставлять отрицательный тест на COVID-19. Он также призвал частных работодателей обязать сотрудников прививаться, пишет РИА Новости.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что всем госслужащим, а это около 246 тысяч человек, надлежит со второго август в обязательном порядке пройти вакцинацию. В случае отказа им также придется еженедельно делать ПЦР-тест. "Сейчас мы находимся в той точке пандемии, когда решение человека избегать вакцинации влияет на всех нас", - подчеркнул Ньюсом.

Ранее эксперты университета Джона Хопкинса предсказали масштабный пик пандемии в США в конце октября при наихудшем сценарии в 240 тысяч заражений и 4 тысячи смертельных исходов ежедневно из-за "дельта"-варианта. Новый шокирующий прогноз ученых предполагает, что случаи коронавируса и смертность в США могут вернуться к уровням, которые в последний раз наблюдались во время январского пика.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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