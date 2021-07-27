В Кремле удивлены позицией Польши по "Северному потоку - 2"

Российская сторона не может с пониманием относиться к заявлениям, подобным сделанному в польском МИД по поводу запуска "Северного потока - 2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в интервью заявил, что его страна несколько лет задерживала запуск проекта, который, по его словам, невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы.

"Мы находимся в затруднении в понимании причин негативного отношения Польши к такому важному и полезному для всех стран Европы проекту", - заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос о позиции Кремля по данному поводу.

Он подчеркнул, что "Северный поток - 2" чрезвычайно важен, а также способен внести большой вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. При этом он близок к завершению. "Мы не можем с пониманием относиться к таким декларациям", - резюмировал представитель Кремля.