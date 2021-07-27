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Рубрика: Власть

Пушков ответил на заявление Польши о спасении ЕС от "Северного потока-2"

Варшава проиграла, пытаясь помешать строительству газопровода "Северный поток-2", но делает вид, что это не так.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Пушков высказался о будущем транзита российского газа через Украину

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, который в эфире местного радио похвастался, что Варшава несколько лет сдерживала финализацию "Северного потока-2". "Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен", - подчеркнул дипломат.

"Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть. Остается утешать себя тем, что сопротивлялись. Но важен счет. А счет не в пользу Польши", - написал сенатор в Twitter.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжит борьбу с газопроводом, несмотря на заключенное недавно соглашение между США и Германией. "Игра не завершилась, а была переведена в овертайм, а у украинской стороны есть еще "два тайма и серия пенальти" для защиты своих интересов", - цитирует министра РИА Новости.

В данном положении, как и в случае с Польшой, настаивать на своем - все равно, что бить пенальти в свои ворота. И Киеву, и Варшаве не остается ничего, кроме как утешать себя, добавил российский сенатор.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Польша В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2"

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