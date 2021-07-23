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Рубрика: Власть

Пушков ответил на угрозу Кулебы о реванше в ситуации с "Северным потоком-2"

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "Северном потоке-2".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Пушков высказался о будущем транзита российского газа через Украину

Накануне представитель Киева заявил о том, что соглашение между США и Германией не остановит Украину в борьбе против российского газопровода, пишет РИА Новости. Кулеба уверен, что игра не завершилась, а была переведена в овертайм, а у украинской стороны есть еще "два тайма и серия пенальти" для защиты своих интересов.

Как отметил Пушков в своем Twitter, Кулеба, решивший сражаться с "Северным потокм-2" в овертайме и в серии пенальти, видимо, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла. "Теперь она может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков. А настаивать на своем - все равно, что бить пенальти в свои ворота", - заключил российский сенатор.

Накануне стало известно, что США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток-2": Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался поддерживать Украину и присматривать за энергетической безопасностью Европы.

Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили удовлетворение приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров. Глава российского государства отметил последовательную приверженность партнеров реализации проекта, который носит исключительно коммерческий характер и направлен на укрепление энергобезопасности Европы.

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