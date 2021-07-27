В МИД рекомендовали россиянам не посещать места скопления людей в Тунисе

"В последние дни обострилась внутриполитическая ситуация в Тунисской Республике. 25 июля 2021 г. Президент страны Кайс Сайед в соответствии со своими конституционными полномочиями отправил в отставку Премьер-министра Х.Мешиши и приостановил работу парламента. Вся исполнительная власть временно сосредоточена в руках главы государства", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что в тунисской столице и крупных городах на данный момент сохраняется в целом спокойная обстановка. В обычном режиме продолжают работать международный аэропорт, коммунальные службы и транспортная инфраструктура.

На Смоленской площади также выразили надежду на то, что возникшие в Тунисе внутренние противоречия будут урегулированы исключительно в правовом поле. "Рассчитываем, что и впредь российско-тунисские дружественные отношения и многоплановое сотрудничество будут поступательно развиваться на благо народов наших стран", - следует из заявления ведомства.