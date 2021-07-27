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Рубрика: В мире

Президент Туниса ввел комендантский час и запретил массовые собрания

Президент Туниса Каис Саид ввел в стране комендантский час. До 27 августа с семи вечера и до шести утра будет действовать запрет на перемещение людей и транспортных средств. Выйти на улицу смогут только те, кто работает по ночам. Исключение сделано и для случаев, когда требуется неотложная медицинская помощь. Глава государства также запретил массовые собрания (более трех человек) на площадях и дорогах. Об этом сообщает Reuters.

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Ранее президент отправил в отставку премьер-министра страны, глав минобороны и минюста. Теперь вся власть - в руках одного человека. Сам Саид заявил, что он действует в рамках закона.

Накануне лидер Туниса приостановил деятельность парламента. Это произошло после народных волнений. Участники акций протеста недовольны экономической ситуацией в стране. Также граждан не устраивают меры по борьбе с коронавирусом.

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