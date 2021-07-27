В Минздраве прокомментировали сообщение о прекращении производства сигарет

Возможный отказ от производства обычных сигарет может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем у заядлых курильщиков, считает заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

На своей страничке в Facebook он прокомментировал сообщение главы одной из крупнейших табачных компаний, который заявил, что они к 2030 году рассматривают возможность полного прекращения продажи обычных сигарет в Великобритании.

Как считает Салагай, зависимость, которая не дает человеку бросить курить и ведёт к тяжелым последствиям для здоровья, связана не с сигаретами как таковыми, а с никотином. Но никотин содержится и в электронных сигаретах, на которые перейдет курильщик, ведь далеко не каждый способен отказаться от привычки, которая формируется годами.

А курение электронных сигарет вызывает серьёзные опасения у специалистов в области общественного здоровья. "Пока научных данных, которые позволяли бы однозначно утверждать, что электронные сигареты менее опасны, чем обычные, недостаточно. Это, к слову, позиция ВОЗ", - подчеркивает замминистра.

Накануне стало известно, что для борьбы с нелегальной табачной продукцией Минфин предложил лицензировать производителей и оптовиков, а сведения о выпуске и обороте вносить в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).