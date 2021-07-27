В перечень одурманивающих веществ попали веселящий газ и ксенон

Правительство России утвердило перечень одурманивающих веществ. В него вошли закись азота, ксенон, смеси димедрола и доксиламина с этиловым спиртом.

"В соответствии с федеральным законом "Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемый перечень одурманивающих веществ", - говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2020 года подписал закон, который призван не допускать использование физическими лицами закиси азота, также известной как "веселящий газ", для не связанных с медицинским применением целей. Запрещены производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, технического или промышленного применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции.

В феврале глава государства подписал еще один закон, согласно которому введена административная ответственность за пропаганду и незаконную рекламу закиси азота.