В возрасте ста лет умер актер Герберт Кёфер

Ветеран немецких экранов, актер, артист озвучки и телеведущий Герберт Кёфер скончался 24 июля в Берлине в возрасте ста лет.

При этом необходимо заметить, что могучий старик держался огурцом буквально до последнего. Например, продолжал играть в сериале "Откровенно говоря".

О кончине мастодонта, фильмография которого перевалила за 240 пунктов, сообщает Zeit со ссылкой на вдову артиста.

Adiós al centenario Herbert Köfer, actor alemán teatral, televisivo (sí, esas series y tvmovies) y presentador. En cine: EL AMOR A LOS 16 AÑOS, LOS RESERVISTAS, REPORTAJE 57, LA MAZURCA DEL AMOR y el western TECUMSEH. Dirigió una serie sobre la vida de Karl May.

Descanse en paz. pic.twitter.com/C0wB0dKQMr — Fausto Fernández (@faustianovich) July 26, 2021

Кёфер родился в 1924 году в Берлине. Закончив актерскую школу, в 1940-м начал выступать в театре. С 1941 по 1945-й воевал на стороне вермахта. После победы СССР оказался в числе военнопленных. Вернувшись в Германию, трудился в разных берлинских театрах. С 1952-го - на ТВ ГДР, вскоре став одним из "лиц, определяющих облик телевещания страны".

Кинодебют Кёфера состоялся годом ранее, причем воплощал он как комические образы, так и фашистов.

В числе проектов - "Криминальный кроссворд", "Экстренный вызов", "Телефон полиции - 110", известная советскому зрителю сказка с фаустовскими мотивами "Волшебных дел мастер", военная драма "Голый среди волков".

Автор ряда книг и лауреат множества важных наград.

Трижды был женат. В том числе на актрисах Уте Бёден и Хайке Кёфер. Две дочери Кёфера стали актрисами, сын - оператором.