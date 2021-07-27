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В возрасте ста лет умер актер Герберт Кёфер

Новости
    27.07.2021, 10:58
Текст:   Олег Усков

Ветеран немецких экранов, актер, артист озвучки и телеведущий Герберт Кёфер скончался 24 июля в Берлине в возрасте ста лет.

При этом необходимо заметить, что могучий старик держался огурцом буквально до последнего. Например, продолжал играть в сериале "Откровенно говоря".

О кончине мастодонта, фильмография которого перевалила за 240 пунктов, сообщает Zeit со ссылкой на вдову артиста.

Кёфер родился в 1924 году в Берлине. Закончив актерскую школу, в 1940-м начал выступать в театре. С 1941 по 1945-й воевал на стороне вермахта. После победы СССР оказался в числе военнопленных. Вернувшись в Германию, трудился в разных берлинских театрах. С 1952-го - на ТВ ГДР, вскоре став одним из "лиц, определяющих облик телевещания страны". 

Кинодебют Кёфера состоялся годом ранее, причем воплощал он как комические образы, так и фашистов.

В числе проектов - "Криминальный кроссворд", "Экстренный вызов", "Телефон полиции - 110", известная советскому зрителю сказка с фаустовскими мотивами "Волшебных дел мастер", военная драма "Голый среди волков".

Автор ряда книг и лауреат множества важных наград.

Трижды был женат. В том числе на актрисах Уте Бёден и Хайке Кёфер. Две дочери Кёфера стали актрисами, сын - оператором.

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