Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
27.07.2021 19:30
Рубрика: ПДД

Водителей пугают новыми функциями автоматических камер

Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 168 (8519)
В СМИ снова прошла информация о том, что камеры фотовидеофиксации нарушений обогатят новым функционалом. На сей раз они будут наделены возможностью вылавливать на дорогах тех, кто слишком близко прижимается к впереди идущей машине, выдавливая ее из полосы. Но даже в том случае, если разработчики наделят такой возможностью автоматические камеры, сотрудники ГИБДД ничего не смогут предъявить виновным в таком поведении на дороге водителям.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Кстати, информация о том, что автоматические камеры собираются наделить подобным функционалом, как раз исходит от разработчиков этого оборудования.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
Камеры начнут штрафовать автомобилистов за выключенные фары

"Комплексы научатся фиксировать очень опасное поведение на дорогах. Бывают "учителя", которые на высокой скорости летят в левом ряду и считают, что машины впереди недостаточно быстро едут. Тогда они подъезжают вплотную и начинают эти машины выдавливать. Неопытные водители могут растеряться и устроить ДТП", - цитируют разработчиков комплексов СМИ. По их словам, фиксировать опасное вождение будет помогать нейросеть. При этом в ПДД уже есть действующий пункт, на основании которого можно наказывать нарушителей - это несоблюдение безопасной дистанции.

И вот тут разработчики лукавят. Действительно, в правилах есть пункт 9.10, согласно которому, водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. Но сколько метров составляет эта дистанция, нигде не обозначено. То есть камера будет замерять совершенно субъективную вещь. А использовать это в качестве доказательства нарушения не получится.

По сути, у нас из-за несоблюдения дистанции может произойти только ДТП. За что и можно привлечь к ответственности водителя.

Автоматические камеры будут выявлять нарушение, за которое никого нельзя наказать

Также несоблюдение дистанции прописано в пункте 2.7 правил, где запрещается опасное вождение. Но ответственности за опасное вождение у нас не предусмотрено. Получается, что камеры будут выявлять нарушение, за которое никого нельзя наказать. Сомнительно, чтобы этот функционал сейчас заинтересовал региональные власти, ведь денег в бюджет он не принесет.