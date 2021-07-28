Австрийский партнер "Газпрома" назвал сроки запуска "Северного потока-2"

Пуск газопровода "Северный поток-2" возможен до конца 2021 года. об этом заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

"Я скрещу пальцы за "Северный поток - 2"… Мы верим, что газ может пойти в этом году, есть хорошие шансы, что это произойдет", - цитирует слова предпринимателя ТАСС.

В свою очередь финансовый директор OMV Райнхард Флори отметил, что компания направила на финансирование проекта чуть более 800 миллионов евро.

Ранее глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство трубопровода "Северный поток-2" завершится к концу августа. По его словам, осталось достроить 2% газопровода, которые относятся к одной из цепочек.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.