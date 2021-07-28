Указ главы Республики Бурятия от 28 июля 2021 года № 227 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220):

1.1. Абзац седьмой пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

"при нахождении на открытом воздухе в местах массового скопления людей, в том числе в составе организованной группы людей и в иных подобных случаях.".

1.2. Пункт 5 после слов "с очным присутствием граждан," дополнить словами "за исключением случаев, установленных настоящим указом,".

1.3. В пункте 7.1:

1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"7.1. С 27 июня 2021 года по 8 августа 2021 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов, а также случая, указанного в пункте 7.1.1 настоящего указа.".

1.3.2. Абзац шестой после слов "и иных подобных мероприятий" дополнить словами ", за исключением случая, указанного в пункте 7.1.2 настоящего указа".

1.4. Дополнить пунктом 7.1.1 следующего содержания:

"7.1.1. Возобновить работу предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, при условиях:

- наличия отдельного входа;

- наличия у всего персонала документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- организации работы с участием официантов;

- окончания работы, оказания услуг не позже 22.00 часов;

- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.".

1.5. Дополнить пунктом 7.1.2 следующего содержания:

"7.1.2. Разрешить работу банкетных залов при условиях:

- обеспечения наличия персонала, работающего на постоянной основе;

- наличия у всего персонала документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга и присутствия не более 50 % посетителей от количества посадочных мест;

- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

- окончания работы, оказания услуг не позже 22.00 часов;

- обеспечения контроля соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- обеспечения запрета на работу танцевальных площадок и проведение иных развлекательных мероприятий;

- обеспечения видеонаблюдения с предоставлением доступа для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с возможностью доступа к республиканской государственной информационной системе "Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.".

1.6. В пункте 8 абзацы десятый - тринадцатый изложить в следующей редакции:

"Разрешить с 1 августа 2021 года работу образовательных организаций всех форм собственности, реализующих программы дополнительного образования, в очном режиме при условиях:

- соблюдения требований к предельному количеству единовременно присутствующих в помещении обучающихся, определяемому из расчета 1 человек на 4 кв. метра площади помещения, но не более 5 человек;

- наличия у работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) и предоставления сертификата о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) установленного образца, либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Разрешить работу бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнов при условиях:

- соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- наличия у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте до 18 лет) документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выданного не ранее чем за 72 часа до занятия, либо заключения медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выданного в установленном порядке.

Занятия физической культурой и спортом в открытых плоскостных сооружениях проводить бесконтактными неигровыми способами с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от общей вместимости.

Занятия физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооружениях для лиц в возрасте до 18 лет проводить при загрузке объекта спорта в объеме не более 50 % от общей вместимости.".

1.7. Абзац восьмой пункта 20 изложить в следующей редакции:

"Заселение в коллективные средства размещения, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляется при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия", а также представления гражданами документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или результатов обследования методом ИХА на наличие вирусных антигенов, полученных не ранее чем за 72 часа до заселения (за исключением лиц до 18 лет, а также лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках).".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







