Эксперт предупредил о новых подставах на рынке подержанных автомобилей

После летних наводнений в Европе российский рынок подержанных автомобилей может ждать бум тотально поврежденных водой машин. Продавцы при этом будут выдавать их за обычные.

Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. После сильных наводнений страховые компании списывают утонувшие автомобили как тотально поврежденные. При этом внешне машина может выглядеть как новенькая.

Но для современного автомобиля ключевой элемент - это его электроника. Поэтому утонувшую машину можно сравнить с залитым водой смартфоном: внешне он не будет отличаться от работоспособного, но при включении будет выдавать многочисленные ошибки.

Такие списанные машины покупаются за бесценок, потом минимально восстанавливаются в частных автомастерских, и когда автомобиль начинает более-менее работать, его выставляют на рынок за пределами Европы, чтобы историю машины сложно было отследить.

При покупке подержанного автомобиля эксперт посоветовал обратить особое внимание на работу электроники. Если есть хоть малейший шанс, что перед вами "утопленник", от покупки лучше воздержаться.