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28.07.2021 08:52
Рубрика: Экономика

ФАС продолжит расследование по ценам на металлопрокат

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба продолжит расследование относительно обоснованности повышения цен на металлопрокат. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

Фото: Константин Завражин
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Ранее сообщалось, что "Северсталь" снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат - один из основных компонентов в строительстве и других отраслях.

В качестве доказательства компания представила Комиссии ФАС, которая рассматривает антимонопольные дела о завышении цен в отношении "большой тройки" металлургии, прайс-листы на продукцию на август. Как стало известно "РГ", снижение цен по сравнению с июлем составит порядка 8%.

"Мы приветствуем решение компании "Северсталь" снизить цены. Вместе с тем, расследование на рынке металлопроката относительно обоснованности повышения цен в предыдущие периоды продолжается", - отметил Шаскольский, слова которого цитирует пресс-служба ФАС.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Крупные компании Правительство ФАС Компании Металлургия и горнодобыча Северсталь

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