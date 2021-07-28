ФАС продолжит расследование по ценам на металлопрокат

Федеральная антимонопольная служба продолжит расследование относительно обоснованности повышения цен на металлопрокат. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

Ранее сообщалось, что "Северсталь" снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат - один из основных компонентов в строительстве и других отраслях.

В качестве доказательства компания представила Комиссии ФАС, которая рассматривает антимонопольные дела о завышении цен в отношении "большой тройки" металлургии, прайс-листы на продукцию на август. Как стало известно "РГ", снижение цен по сравнению с июлем составит порядка 8%.

"Мы приветствуем решение компании "Северсталь" снизить цены. Вместе с тем, расследование на рынке металлопроката относительно обоснованности повышения цен в предыдущие периоды продолжается", - отметил Шаскольский, слова которого цитирует пресс-служба ФАС.