Победа за ФАС: "Северсталь" снизила цены на прокат

"Северсталь" снизила базовые цены на горячекатаный плоский прокат. В качестве доказательства компания представила Комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) прайс-листы на продукцию, которые будут действовать в августе. Как стало известно "РГ", снижение составит порядка 8%.

Заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин считает, что снижение цен до завершения антимонопольного разбирательства делает честь и ФАС, и "Северстали".

Так, ведомство, возбудив дело, привлекло внимание к важности проблемы и обозначило серьезность своего намерения разобраться в ценообразовании на этом рынке.

"Специфика обвинений в монопольно высокой цене не позволяет антимонопольной службе выдать до открытия дела предупреждение с требованием устранить возможное нарушение. Единственная полноценная мера реагирования в таких случаях - начало расследования, а устранение нарушения (если оно в итоге устанавливается) обычно происходит далеко не сразу - после вынесения "обвинительного" решения и его обжалования в судах. Соответственно, изменение ценообразования, по сути, в начале расследования - большой плюс для экономики и для регулятора", - отмечает эксперт.

Он также призвал не забывать о заслуге и второго участника разбирательства. "Компания снизила цены, хотя расследование не закончено (а по закону оно может завершаться и оправданием) и никакие меры государственного принуждения к ней на данный момент не применимы. Соответственно, речь о доброй воле корпорации, которая должна приветствоваться", - подчеркнул Москвитин.

По сути, решение о снижении цен на продукцию является логичным завершением дела о завышении цен на металлы. При этом "Северсталь" не смогла ответить на ряд вопросов ФАС, попросив продлить срок предоставления информации.

В результате Комиссия назначила следующее заседание на 17 августа.

Ранее ФАС сообщала, что "Северсталь" - единственная из трех компаний, "предоставившая содержательные сведения о своей ценовой политике на рынке". ММК и НЛМК не смогли обосновать ценовую политику.

Наибольшим спросом горячекатаный плоский прокат пользуется в производстве строительных материалов, тяжелом машиностроении, изготовлении автомобильной техники, вагоно- и кораблестроении.

В чем подозревают металлургов

Дело о ценообразовании на рынке плоского проката антимонопольная служба возбудила еще в апреле. В качестве ответчиков выступает "большая тройка" российской металлургии - "Северсталь", ММК и НЛМК. По мнению ФАС, компании поддерживали монопольно высокие цены.

"Рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года", - отмечали тогда в ФАС.

В случае, если факт нарушения антимонопольного законодательства подтвердится, компаниям грозят оборотные штрафы. При худшем для металлургов сценарии речь может идти о 15% выручки за полгода.

Все три компании категорически отрицают завышение цен. Главный аргумент - рыночная конъюнктура, которая якобы и привела к резкому росту цен на прокат.

Впрочем, ссылки металлургов на мировые тренды не удовлетворили ФАС. Закон о защите конкуренции не предусматривает рост цен на мировых рынках в качестве безусловного обоснования повышения цен на товар внутри страны.

Пошлины на металлы

В центре внимания доходы металлургов оказались в конце мая. Тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных на фоне высоких цен на металл в рамках финансируемых государством проектов.

О конкретных решениях по изъятию доходов Белоусов не говорил. Сами металлурги больше всего опасались повышения налогов и уверяли, что это приведет к падению прибыльности бизнеса и, как следствие, к уменьшению налоговых платежей отрасли.

В результате правительство ввело пошлины на экспорт продукции металлургических компаний (с 1 августа по 31 декабря 2021 года). Для продукции черной металлургии в зависимости от ее вида минимальный размер пошлины будет составлять 54-150 долларов за тонну. Для цветных металлов она зависит от вида металла: медь - 1226 долларов за тонну, никель - 2321, алюминий - 254 доллара.

Белоусов заявил, что новые правила не являются наказанием для компаний и призваны защитить внутреннего потребителя. По словам первого вице-премьера, бюджет получит дополнительно 113-114 млрд рублей по черным металлам и 50 млрд - по продукции цветной металлургии.

"Это незначительная часть, порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании сейчас от благоприятной конъюнктуры мировых рынков. В этой связи эта мера как временная не повлияет на те объемы экспорта в физическом выражении, которые сейчас сложились и которые, безусловно, всячески мы должны поддерживать", - подчеркнул Белоусов.

Решение о пошлинах вызвало ожидаемые протесты со стороны металлургов. Так, в Ассоциации "Русская Сталь" (в нее входят девять крупнейших компаний отрасли) отметили, что участники объединения за шесть месяцев 2021 года выплатили в бюджеты всех уровней около 200 млрд рублей (в два раза больше первого полугодия 2020 года).

"Это означает, что в этом году уже эти 100 млрд рублей (правительственная оценка сверхдоходов металлургов. - "РГ") в бюджет от металлургов вернулись", - заявили в ассоциации.